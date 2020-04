Domenica In, ‘problema’ in diretta per Mara Venier: “Qui non si capisce niente”, ecco cos’è successo durante la puntata del 26 aprile, momento di ‘imbarazzo’ per la conduttrice.

Anche oggi 26 aprile è andata in onda una nuova puntata di Domenica In. Nonostante l’emergenza Coronavirus, che ha avuto delle pesanti conseguenze anche sul mondo della tv portando all’interruzione di numerosi programmi Rai e Mediaset, la trasmissione condotta da Mara Venier non ha mai smesso di tenere compagnia e intrattenere il pubblico della domenica, anche se ci sono state una serie di inevitabili modifiche alla struttura dello show, che sono state necessarie per rispettare le norme di sicurezza imposte dal Governo. Niente più pubblico, dunque, nello studio di Rai Uno, e collegamenti in diretta video con gli ospiti, che stanno facendo le interviste direttamente da casa. Lo ha fatto, ad esempio, Stefano De Martino, che qualche settimana fa ha fatto divertire il pubblico con un imperdibile siparietto con sua moglie Belen in diretta, e lo hanno fatto tanti altri ospiti anche nella puntata di oggi, come Stefania Sandrelli e Flavio Insinna. Tra gli altri, anche Morgan si è collegato con Mara Venier. Durante l’intervista del cantante, la conduttrice ha avuto un ‘problema’ in diretta, tanto da sbottare: “Qui non si capisce niente”, ha detto all’improvviso. Ecco cos’è successo nel dettaglio.

Nella puntata del 26 aprile di Domenica In ci sono stati tanti imperdibili ospiti, che sono intervenuti in collegamento direttamente da casa e hanno tenuto compagnia al pubblico insieme a Mara Venier, sempre pronta a regalare qualche ora di spensieratezza a tutta la gente che si trova chiusa in casa da ormai quasi due mesi. Tra gli ospiti di oggi, c’è stato anche Morgan, che ha suonato e cantato per il pubblico, oltre a raccontare tanti episodi della sua vita e della sua carriera. Durante il collegamento con l’ex giudice di X Factor, però, c’è stato un piccolo ‘problema’. A un certo punto, infatti, Mara Venier non riusciva a decifrare i messaggi che le arrivavano dalle persone dietro le quinte e con la sua solita naturalezza e spontaneità, lo ha detto in diretta: “Qui non si capisce niente, Morgan. Devi sapere che tutti hanno le mascherine e io non capisco quello che mi dicono”, ha spiegato la conduttrice, “Io già non capivo niente prima, quando era tutto normale”, ha aggiunto divertita la Venier.

Il siparietto in diretta è stato davvero esilarante, dimostrando ancora una volta la simpatia di Mara Venier, che è entrata nel cuore del pubblico proprio per questa sua grande dote.