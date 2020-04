Wanda Nara in costume, sole e relax sul lago di Como: “Domenica perfetta”, ecco l’incantevole immagine pubblicata poco fa su Instagram dall’ex opinionista del GF Vip.

Wanda Nara e suo marito Mauro Icardi stanno trascorrendo la quarantena insieme ai loro figli e al padre dell’attaccante del Paris Saint Germain nella loro splendida casa sulle rive del lago di Como. In questo momento difficile per tutti a causa dell’emergenza Coronavirus, la famiglia Icardi è rimasta per un periodo a Parigi, per poi spostarsi in Italia e trascorrere qui la seconda parte del lockdown. Da quando è cominciata l’emergenza, Wanda ha preferito non essere più presente nello studio del Grande Fratello Vip, dove era opinionista insieme a Pupo, per preservare la salute della sua famiglia, come ha spiegato lei stessa nel collegamento in diretta durante la finale. Ora che sono tutti insieme a casa, la Nara e la sua famiglia stanno cercando di fare tante attività per i 5 bambini, tra pic-nic e giochi, tutto come sempre pubblicato e condiviso anche sui social. Poco fa, invece, sul profilo Instagram di Wanda è apparso un nuovo scatto davvero incantevole, in cui l’argentina è in costume e prende il sole in riva al lago di Como: vediamola insieme!

Wanda Nara in costume, sole e relax sul lago di Como: ecco l’immagine pubblicata poco fa su Instagram

Quella di oggi è stata una ‘domenica perfetta’ per Wanda Nara, che poco fa ha pubblicato sul suo profilo Instagram uno scatto davvero incantevole. L’ex opinionista del Grande Fratello Vip è in casa con la sua famiglia in questo periodo di quarantena forzata dovuta all’emergenza Coronavirus, e si è mostrata più volte felice di trascorrere questo tempo particolare insieme al suo adorato marito. La splendida casa in cui vive la famiglia Icardi ha uno spazio esterno davvero enorme che si affaccia sul lago di Como, e oggi Wanda, approfittando della bellissima giornata di sole, si è stesa in costume sulle rive del lago per cercare di abbronzarsi un po’. Lo scatto che ha condiviso poco fa è davvero bello e la ritrae stesa su un lettino con il suo bellissimo fisico in bella mostra. “Domenica perfetta”, scrive la bella argentina, che indossa un fantastico costume due pezzi rosa e un paio di occhiali da sole. Fisico e bellezza da urlo per Wanda, che è in ottima compagnia. Accanto a lei, infatti, c’è uno dei suoi bellissimi cani.

Inutile dire che lo scatto ha ottenuto in poco tempo una vera e propria pioggia di like e complimenti per la bellezza e il fisico mozzafiato di Wanda. E voi cosa ne pensate di questa immagine?