Fatto In Casa Per Voi, Benedetta Rossi sdraiata terra su Instagram. Fan preoccupati per la sua salute: “Esercizi per il mal di schiena”.

Bendetta Rossi la cuoca di Fatto in Casa Per Voi è molto attiva sui social. Su Instagram posta infatti molto spesso foto delle sue ricette, ma anche della sua vita quotidiana. Così, l’abbiamo vista in casa, insieme a suo marito e al cane Nuvola sdraiata a terra con le gambe rivolte verso il soffitto. In molti si sono preoccupati, c’è chi ha pensato che Benedetta avesse avuto un calo di zuccheri. Ma la spiegazione di cosa stesse succedendo alla cuoca di Fatto in Casa Per Voi è arrivata proprio dalla diretta interessata.

Benedetta Rossi e gli esercizi per il mal di schiena

Su Instagram Benedetta Rossi è sempre molto attiva. Ricette, foto, dirette… troviamo tutto il possibile per cucinare insieme a lei le prelibatezze e i piatti di Fatto in Casa Per Voi. Ma non solo. Scorci di vita quotidiana sono costanti così come l’ultima foto che la ritrae sdraiata per terra. “La giornata inizia così” scrive la cuoca e i fan si preoccupano. Cosa è successo? A rispondere ai fan è la stessa Benedetta. Da sempre attiva e pronta a rispondere ai fan, la cuoca ha spiegato che soffre di mal di schiena, lombalgia per la precisione. Ma perché quella posizione? Si tratta di un esercizio per la schiena che serve proprio ad alleviare il dolore. I fan le chiedono se serva e Benedetta Rossi spiega che un po’ aiuta. Tanta la solidarietà da parte dei suoi followers che le augurano pronta guarigione.

Le ricette di Fatto in Casa Per Voi sui social: successo pazzesco

Intanto però Benedetta Rossi non si fa certo sconfiggere dal mal di schiena, anzi. Continua assiduamente la sua pubblicazione delle ricette sui social che tengono compagnia ai tanti italiani bloccati a casa per la quarantena per colpa dal Coronavirus. Cucinare si è rivelato infatti un ottimo modo per svagarsi e intrattenersi.

Così, Fatto in Casa Per Voi, sia in televisione che sul suo canale YouTube ottiene sempre più successo.