Valentina Vignali è un personaggio davvero molto amato, sia nel mondo dello sport, sia in quello dei social. Cestista e giocatrice di successo, la Vignali è anche una modella e influencer. Il suo profilo Instagram conta, infatti, oltre 2 milioni di followers. Non solo però, perché Valentina si è fatta conoscere anche dal grande pubblico televisivo quando ha partecipato all’ultima edizione del Grande Fratello. In quella occasione la Vignali ha parlato in tv della sua storia d’amore con l’ex Stefano Laudoni, che l’ha fatta particolarmente soffrire. Oggi lui è fidanzato e pronto alle nozze con Giorgia Crivello, mentre è ancora felicemente insieme al suo Lorenzo Orlandi, con cui stava già durante il GF. Sempre super presente e attiva sui social, Valentina poco fa ha fatto un’inasoettata confessione ai suoi tantissimi followers, svelando la sua nuova ‘fissa’ di questa quarantena: ecco di cosa si tratta.

Valentina Vignali, la confessione social: “La mia ultima fissa per questa quarantena…”, ecco le parole della cestista

Valentina Vignali è sempre presente sui social e condivide con i followers molti momenti della sua vita quotidiana, soprattutto in questo periodo di emergenza Coronavirus, in cui tutti sono a casa. L’influencer tiene compagnia ai suoi fan con foto e video che mostrano come sta vivendo le settimane di quarantena. Nel suo ultimo post, l’ex gieffina ha fatto una ‘particolare’ confessione, svelando una sua nuova ‘fissazione’. Valentina ha condiviso una sua foto in intimo, ma la particolarità è che i suoi indumenti sono incredibilmente ‘luccicanti’. No, non si tratta di realtà, ma solo di un effetto. “Dunque ragazzi, l’ultima fissa di questa quarantena è questa dei brillantini sulle foto”, ha spiegato Valentina, “Chi mi conosce sa che amo glitter, paillettes, diamanti e tutto ciò che brilla”, ha poi aggiunto.

Valentina si è letteralmente innamorata di questo effetto brillantinato sulle foto e ha annunciato che lo utilizzerà almeno per i prossimi 50 post! Voi cosa ne pensate?