Andrea Iannone parla per la prima volta delle sue ex Belen e Giulia De lellis: ecco le parole del centauro e la ‘frecciatina’ che non è certo passata inosservata.

Non sono stati certo mesi facili per Andrea Iannone, sia per quanto riguarda l’aspetto professionale, sia dal punto di vista della vita privata. Il centauro ha dovuto fare i conti con una pesante squalifica per doping. 18 mesi di stop per il motociclista, che di certo non ha preso bene questa notizia. Non solo però, perché Iannone negli ultimi tempi ha dovuto affrontare anche la fine della sua storia d’amore con Giulia De Lellis. Ora che l’influencer ha ufficializzato il suo ritorno di fiamma con Andrea Damante, Iannone è finito nuovamente sotto i riflettori, ma non si è mai espresso chiaramente sull’argomento. Solo durante una diretta Instagram con un amico ha accennato a Giulia, facendo una battutina sul suo conto. Ora, però, in un’intervista rilasciata al settimanale ‘Oggi’, il centauro ha finalmente rotto il silenzio sulla sua ex, parlando anche della storia con Belen Rodriguez, finita poco prima che l’argentina tornasse tra le braccia di Stefano De Martino. Scopriamo insieme le parole di Iannone, che ha lanciato una ‘dura’ frecciatina alle sue ex.

Andrea Iannone rompe il silenzio su Giulia De Lellis e Belen: la frecciatina non passa certo inosservata

Andrea Iannone sta vivendo questa quarantena in casa, come tutti, dedicandosi al relax e alle sue passioni, una su tutte le moto. Il centauro si sta mantenendo anche in forma, allenandosi tutti i giorni, come mostrano foto e video che pubblica sul suo profilo Instagram. In un’intervista rilasciata al settimanale ‘Oggi’, Iannone ha rotto il silenzio sulle sue ex Giulia e Belen, lanciando loro anche una pesante ‘frecciatina’. Nell’intervista, il motociclista ha parlato della sua squalifica, che è arrivata per una contaminazione alimentare con sostanze proibite, dicendosi fiducioso nella giustizia: “Sono tranquillo, le persone innocenti non possono che esserlo”, ha detto, “Sogno di tornare il prima possibile sfrecciare su una pista”. Inevitabile, poi, una domanda su Giulia e Belen, che dopo la storia con lui sono tornate entrambe con i loro ex. “Non ho rimpianti, né rancori, ho il cuore puro e auguro il meglio a entrambe”, ha detto Iannone, “ho affrontato situazioni destabilizzanti. Non era e non è semplice starmi vicino se non si ha una certa maturità”.

Le parole di Andrea Iannone suonano come una pesante ‘frecciatina’ alle sue ex, in particolare a Giulia, che forse non ha avuto, secondo lui, la maturità adatta per stargli accanto in questo momento. Cosa ne pensate delle sue parole?