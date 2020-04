Diletta Leotta, spunta lo scatto della madre da giovane: la somiglianza è impressionante

Qualche ora fa, Diletta Leotta ha condiviso uno scatto di sua madre da giovane: la somiglianza tra le due donne è davvero impressionante.

Diletta Leotta è una delle donne dello spettacolo più belle ed amate che ci sia. Seppure giovanissima, la catanese vanta di un seguito davvero clamorosa, ma anche di una bellezza più unica che rara. Non a caso, infatti, la sua photogallery social è più che ricco di scatti davvero pazzeschi e, soprattutto, fenomenali. Con più di 6 milioni di followers, la conduttrice sportiva di Sky è molto attiva su Instagram. E non perde mai occasione di poter allietare i suoi sostenitori con foto deliziose o teneri scatti del passato. Uno di essi, infatti, è stato pubblicato qualche ora fa. Tramite un’Instagram Stories, la bella Diletta ha condiviso un emozionante scatto di sua madre da giovane. Sappiamo che, così come sua figlia, la signora Ofelia è davvero bellissima. Ma siete curiosi di vederla nel passato? Eccone una prova. Vi anticipiamo: la somiglianza con Diletta è davvero impressionante.

Diletta Leotta, la foto della madre da giovane: sono identiche!

È particolarmente legata alla sua famiglia, Diletta Leotta. Già in diverse occasioni, infatti, la bellissima e giovanissima conduttrice di Sky ha condiviso delle tenere immagini in compagnia dei suoi genitori, di sua nonna e dei suoi splendidi nipoti. Sappiamo che la catanese vive a Milano per lavoro. E, quindi, è più che normale che, spesso e volentieri, risenta della mancanza dei propri cari. Sarà proprio questo che, molto probabilmente, pochissime ore fa, ha avvertito. Perché, come dicevamo precedentemente, sul suo canale social ufficiale, la giovane Leotta ha condiviso un tenero scatto del passato di sua madre e di suo padre. Era l’estate del 1986, da come si deduce dalle parole scritte dalla bellissima Diletta su questo scatto. Quindi, ben 34 anni fa. Eppure, ciò che cattura l’immediata attenzione di tutti è l’incredibile ed impressionante somiglianza che la signora Ofelia ha con sua figlia Diletta.

Certo, la signora Ofelia è di spalle. Quindi, non si riesce a vedere molto. Eppure, dal profilo si riesce chiaramente a riconoscere l’impressionante somiglianza che le due donne hanno. Insomma, è proprio il caso di dirlo: ‘tale madre, tale figlia’.

Sapete con chi vive a Milano?

Seppure sia a Milano e, quindi, lontano dalla propria casa, è bene che voi sappiate che nel capoluogo lombardo, Diletta Leotta non è affatto da sola. Stando a quanto si evince da alcune sue Instagram Stories, sembrerebbe che qui la giovane conduttrice di Sky conviva con suo fratello. Insomma, non è affatto da sola!