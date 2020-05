Coronavirus, in un recente intervento a Sky Tg 24, il ministro Azzolina ha annunciato una novità per la scuola che verrà messa in pratica a settembre.

La situazione scolastica, lo sappiamo, è stata uno delle più grandi preoccupazioni a cui, in piena emergenza Coronavirus, il Governo ha dovuto far fronte. Interrotto l’anno scolastico a pochi mesi dalle vacanze estive, l’istruzione è stato un argomento parecchio dibattuto e discusso in questi ultimi mesi. Accertato che, fino a settembre, tutti gli istituti scolastici resteranno chiusi, cosa accadrà quando tra bene cinque mesi si sarà inizio ad un nuovo anno scolastico? A rivelare ogni cosa è stata Lucia Azzolina. Nel corso di un suo recente intervento a L’Intervista su Sky, il Ministro dell’Istruzione ha spiegato dettagliatamente la clamorosa novità che, molto probabilmente, verrà adottata in tutte le scuole da settembre in poi. In attesa di vaccino, lo sappiamo, è necessario continuare a mantenere e rispettare il distanziamento sociale, senza mai dimenticare di utilizzare mascherine e guanti quando si è in pubblico. Ebbene. Confermata, quindi, la ripresa dell’anno scolastico direttamente a settembre, cosa succederà? E, soprattutto, cosa cambierà? Ecco tutti i dettagli.

Coronavirus, Azzolina annuncia la novità: cosa accadrà da settembre nelle scuole

Lo sappiamo: al momento, non è assolutamente possibile frequentare luoghi affollati e, soprattutto, è necessario evitare gli assembramenti. È questa, infatti, una delle regole principali che, in prossimità della Fase Due del contenimento del Coronavirus, bisogna necessariamente rispettare. Non è un caso, infatti, se anche i servizi pubblici hanno subito una grossa modifica ed anche le scuole, da settembre, apporteranno una clamorosa novità. A parlarne per la prima volta in assoluto è stata Lucia Azzolina. Nel corso del suo intervento a L’Intervista su Sky, il Ministro dell’Istruzione ha, infatti, spiegato dettagliatamente l’idea che molto probabilmente potrà essere applicata a tutti gli istituto scolastici da settembre in poi, mese che, come dicevamo precedentemente, corrisponde alla ripresa di tutte le attività. Siete proprio curiosi di sapere di che cosa parliamo? Vediamo nel minimo dettaglio tutte le sue dichiarazioni.

‘L’idea è che per metà settimana, metà studenti vadano in classe e l’altra metà collegata a casa a seguire quello che l’altra metà fa in classe, fa in presenza’, dice Lucia Azzolina in collegamento a L’Intervista su Sky. Sottolineando, tra l’altro, che in questo modo continuano ad andare avanti importanti prerogative del sistema scolastico. Ci riferiamo, quindi, a socialità tra ragazzi, l’andare avanti con il programma ed, infine, l’aumento dell’organico degli insegnanti. Che ne dite voi? Vi piace questo progetto?

