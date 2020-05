Coronavirus, come sarà possibile fare gli acquisti in totale sicurezza durante la Fase Due dell’emergenza? Ecco le regole da rispettare inevitabilmente.

Da Lunedì 4 Maggio, si sa, inizia la cosiddetta e tanto agognata Fase Due del contenimento da Coronavirus. Quella Fase che, come raccontato in diversi nostri articoli, prevede una lenta e graduale ripresa del nostro Paese e, soprattutto, un lieve allentamento delle misure restrittive. In attesa del vaccino, inizia la convivenza con il Covid-19. Per questo motivo, quindi, non è assolutamente possibile abbassare le guardia. E, soprattutto, stare molto attenti a rispettare le norme di sicurezza che, fino a questo momento, ci hanno letteralmente evitato di essere contagiati dal virus cinese. La domanda, però, che adesso noi tutti ci facciamo: come sarà possibile fare gli acquisti dal 4 Maggio in poi? Bisogna rispettare delle norme, delle regole nei negozi? Assolutamente si! A svelare ogni cosa è il Ministero della Salute. Che, pochissimi giorni fa, sul suo sito ufficiale, ha pubblicato un breve video in cui sono state spiegate dettagliatamente tutte le regole da rispettare inevitabilmente. Ecco di che cosa parliamo.

Come fare gli acquisti durante la Fase Due del Coronavirus?

Spesa a domicilio: sebbene ci sia un allentamento delle misure, è sempre meglio controllare se è possibile farsi recapitare la spesa presso la propria abitazione;

sebbene ci sia un allentamento delle misure, è sempre meglio controllare se è possibile farsi recapitare la spesa presso la propria abitazione; Essere regolari nella spesa: ovvero, organizzarsi il tutto e scendere soltanto una volta a settimana;

ovvero, organizzarsi il tutto e scendere soltanto una volta a settimana; Preparare una lista: una volta giunti sul luogo per fare la spesa, è necessario e utile che abbiate una lista e che, quindi, sappiate già con certezza cosa dovete acquistare;

una volta giunti sul luogo per fare la spesa, è necessario e utile che abbiate una lista e che, quindi, sappiate già con certezza cosa dovete acquistare; Utilizzare mascherine e guanti: così come nella Fase Uno, anche in questa che inizierà dal 4 Maggio è più che utile utilizzare questi oggetti;

così come nella Fase Uno, anche in questa che inizierà dal 4 Maggio è più che utile utilizzare questi oggetti; Mantenere la distanza l’uno dall’altro di circa 1 metro, ma anche di più;

l’uno dall’altro di circa 1 metro, ma anche di più; Disinfettare sempre le mani con il gel messo a disposizione.

Insomma, delle regole che già conoscevamo, ma che, in prossimità della Fase Due, il Ministero della Salute ha voluto ampiamente ribadire.