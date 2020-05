Domenica In, l’annuncio a sorpresa di Mara Venier: è avvenuto nei primi minuti della puntata di oggi, 3 maggio 2020.

È in onda oggi, 3 maggio 2020, una nuova puntata di Domenica In. Come ogni domenica, alle ore 14.00 Mara Venier entra nelle case degli italiani, per far loro compagnia in questo momento davvero difficile per il nostro Paese. Puntate davvero particolari, quelle della trasmissione Rai: Mara, infatti, è completamente sola in studio. Gli ospiti intervengono attraverso i collegamenti e, da qualche settimana, anche il maestro d’orchestra Stefano Magnanensi non è presente in studio: il suo comune d’origine, Campagnano, era diventato ‘zona rossa’. Oggi, a inizio puntata, la conduttrice ha specificato che questa misura restrittiva è terminata ma che il maestro deve restare ancora due settimane in quarantena. Ma non è tutto: la Venier ha parlato anche del prosieguo di Domenica In, lasciando intendere che la trasmissione potrebbe durare ancora per un bel po’. Scopriamo le sue parole.

Domenica In, l’annuncio a sorpresa di Mara Venier: fino a quando proseguirà la trasmissione?

Lo chef Gennaro Esposito, Pupo, Nino Formicola, Claudio Amendola e tanti altri. Anche quest’oggi Mara Venier è in compagnia di tantissimo ospiti, nella puntata di Domenica In in onda su Rai Uno. Una puntata in cui la Zia Mara è ancora sola in studio, ma piena dell’affetto dei suoi telespettatori. Ai quali, a inizio puntata, ha annunciato una buona notizia. Nulla di ufficiale, ma le parole di Mara fanno ben sperare i fan della trasmissione della domenica. Nei primi minuti della diretta, la Venier ha dichiarato: “Noi andiamo avanti, non so fino a quando, dobbiamo ancora decidere. Ma potremmo anche continuare con Domenica In anche più in là..vedremo..decideremo!”. Queste la parole della Venier, pochi minuti dopo l’inizio della puntata di oggi. Nulla di ufficiale e nessuna data è stata annunciata, ma c’è la possibilità che Domenica In vada in onda ancora per un bel po’.

Del resto, è prevedibile che quest’estate sarà molto diversa anche dal punto di vista delle programmazioni tv. Se normalmente l’estate è la stagione in cui la tv va in vacanza, quest’anno le cose potrebbero essere molto diverse. Molte trasmissioni inedite potrebbero partire proprio in estate, come quella di Carlo Conti. Zia Mara potrebbe farci compagnia anche in estate con la sua Domenica In? Non ci resta che attendere le prossime news! E voi, state seguendo la puntata di oggi?