Uomini e Donne, Giovanna incontra l’Alchimista: la drastica decisione di lui

Nel corso della puntata odierna di Uomini e Donne, Giovanna Abate ha avuto la possibilità di incontrare l’Alchimista, ma sapete cosa ha deciso lui?

Dopo Gemma Galgani, tocca a Giovanna Abate conoscere l’Alchimista. I due giovani ragazzi hanno avuto la possibilità di conoscersi attraverso la scrittura. Come raccontato in un nostro recente articolo, infatti, con la formula inedita di Uomini e Donne, si è data molto più importanza ad una nuova forma di corteggiamento: le parole. La tronista e il suo corteggiatore, quindi, hanno avuto modo di scambiarsi notevoli ed importanti messaggi, ma giunti al momento dell’incontro il giovane ha completamente spiazzato la romana. Non soltanto, infatti, al momento del loro primo incontro, l’Alchimista ha deciso di non mostrarsi in volto e, quindi, di indossare una maschera che copriva per intero il suo volto, ma ha anche preso una drastica decisione nei confronti dell’ex corteggiatore di Giulio Raselli. Di che cosa parliamo? Diamoci uno sguardo molto più da vicino insieme.

Uomini e Donne, Giovanna conosce l’Alchimista: cosa è successo in studio

Una puntata di Uomini e Donne davvero imperdibile, c’è poco da dire. Dopo un ampio spazio dedicato a Gemma Galgani e Nicola Vivarelli, alias Sirius, Maria De Filippi ha dato l’opportunità a Giovanna Abate di conoscere l’Alchimista. I due, come dicevamo precedentemente, si sono conosciuti qualche settimana fa tramite chat. E, soltanto adesso, hanno avuto la possibilità di conoscersi. Tuttavia, però, la giovane tronista è rimasta completamente spiazzata. Perché non soltanto il suo corteggiatore ha deciso di non mostrarsi in viso ed ha deciso, quindi, di indossare una maschera, ma nel corso della puntata odierna ha preso anche una drastica decisione. A differenza di Sirius, infatti, l’Alchimista ha continuato a non farsi vedere. Anzi, vestito completamente con abiti sportivi, cappuccio in testa e una maschera in volto, il giovane corteggiatore ha continuato a nascondersi agli occhi della bella tronista. Che, nonostante la ‘delusione’ iniziale, ha ammesso che si sarebbe aspettata una ‘mossa’ del genere da lui.

Ovviamente, non sappiamo che volto abbia l’Alchimista. A quanto pare, però, sembrerebbe che passerà un bel po’ di tempo prima di poterlo vedere molto più da vicino. Voi, invece, cosa ne pensate? Perché, secondo voi, l’Alchimista ha deciso di non farsi vedere? E, soprattutto, ha fatto bene?