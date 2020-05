A poche ore dalla messa in onda della puntata odierna, Uomini e Donne e Maria De Filippi hanno ricevuto una splendida notizia: ecco di che cosa si tratta.

La formula classica di Uomini e Donne è finalmente ritornato. Dopo ben due settimane del nuovo ‘metodo’ di corteggiamento pensato da Maria De Filippi e la sua produzione a causa dell’emergenza Coronavirus, il dating show di Canale 5 è ritornato nello studio televisivo di Canale 5. Proprio ieri, lunedì 4 Maggio, ne è andato in onda il primo appuntamento. Eppure, a pochissime ore fa, dalla messa in onda della seconda puntata, il programma della regina di Mediaset ha ricevuto una splendida notizia. Sapevamo che sarebbe accaduto. Anche perché, parliamoci chiaro, Uomini e Donne è uno dei programmi più amati e seguiti da tutto il pubblico italiano. Quindi, una notizia del genere era più che scontata. Ecco, ma di che cosa parliamo esattamente? Siete curiosi di saperlo? Diamoci uno sguardo insieme.

Uomini e Donne, splendida notizia per Maria De Filippi: ecco cosa è successo

Era uno dei ritorni tanto attesi di tutta la televisione italiana, ammettiamolo. In concomitanza con l’inizio della Fase Due dell’emergenza Coronavirus, lunedì 4 Maggio, sono ritornati in onda diversi e numerosi programmi. A partire, quindi, da Avanti un Altro e Vieni da Me. Fino a Uomini e Donne. La formula classica del dating show, lo sappiamo, è finalmente ritornato. E sembra che questo sia stato un ritorno davvero aspettato. E lo dimostrano, non a caso, gli ascolti Tv conquistati. Come raccontato in un nostro recente articolo, il corteggiamento di Giovanna e Gemma tramite la scrittura non aveva affatto entusiasmato gli italiani. Invece, stando a quanto si apprende, sembrerebbe che con il ritorno della formula classica del programma e di tutti i suoi protagonisti, Maria De Filippi sia riuscita a aggiudicarsi nuovamente il titolo di regina del primo pomeriggio.

Stando a quanto si apprende dal web, sembrerebbe, infatti, che la prima puntata della formula classica di Uomini e Donne abbia conquistato circa il 20% di share. Insomma, si tratta, senza alcun dubbio, di una splendida notizia.

Chi è Sirius, il giovane corteggiatore di Gemma Galgani?

Nel corso del primo appuntamento di Uomini e Donne della formula classica, abbiamo avuto la possibilità di conoscere da vicino Sirius, il giovane corteggiatore di Gemma Galgani. I due, come bene sapete, avevano avuto la possibilità di conoscersi soltanto per chat, ma soltanto pochissimi giorni fa, si sono incontrati. Ma sapete proprio tutto di lui? Come raccontato in un nostro recente articolo, Nicola Vivarelli, questo è il suo vero nome, è davvero giovanissimo. E, soprattutto, ha una passione davvero speciale.

