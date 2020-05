Coronavirus, il racconto di Paola Di Benedetto: “Oggi dopo 4 mesi sono uscita di casa per la prima volta”, ecco le parole della vincitrice del Grande Fratello Vip su Instagram.

Paola Di Benedetto ha vinto l’ultima edizione del Grande Fratello Vip e da quando il reality è finito, è tornata a casa con la sua famiglia in provincia di Vicenza. Di sicuro l’ex Madre Natura ha trovato una situazione completamente diversa da quella che aveva lasciato prima di entrare nella casa più spiata d’Italia. L’emergenza Coronavirus ha messo in ginocchio il Paese, costringendo tutti in quarantena, per cui Paola si è ritrovata di nuovo ‘reclusa’ dopo l’uscita dal GF Vip e non ha potuto nemmeno riabbracciare il suo amato fidanzato, il cantante Federico Rossi, con il quale si sente quotidianamente, facendo anche qualche simpatica diretta su Instagram. Paola, infatti, è molto attiva sui social e condivide con i suoi fan diversi momenti della sua vita quotidiana. Da quando è finito il Grande Fratello Vip ha pubblicato spesso dei post per esprimere le sue emozioni dopo questa esperienza incredibile. Poco fa, invece, ha voluto condiviere sul suo profilo Instagram anche le sensazioni che ha provato nella sua prima uscita dopo la quarantena: ecco il lungo post che ha condiviso.

Coronavirus, il racconto di Paola Di Benedetto: “Oggi per la prima volta sono uscita di casa”, ecco il suo lungo post su Instagram

Paola Di Benedetto ha voluto condividere con i suoi tantissimi followers il racconto della sua prima uscita dopo il ‘lockdown’. La vincitrice del GF Vip è andata a trovare sua nonna, che non vedeva da diversi mesi: “Oggi sono uscita di casa dopo 4 mesi”, ha scritto Paola, contando anche il periodo in cui è stata al Grande Fratello, “Per la prima volta ho visto con i miei occhi il cambiamento”. L’ex Madre Natura ha pubblicato un selfie con guanti e mascherina, che ha indossato per la prima volta, esprimendo tutte le sue emozioni nella lunga didascalia dello scatto. Paola ha rivolto il suo pensiero a tutti quelli che hanno perso un familiare, o che si trovano in difficoltà economica, e ha fatto un importante appello ai suoi fan: “Siate responsabili, anche fuori casa. Se non per voi, per tutelare chi è più debole”. La vincitrice del GF Vip ha raccontato di aver fatto visita a sua nonna: “Avrei voluto abbracciarla, ma ho pensato ‘devo proteggerla’, così l’ho salutata da lontano”, ha raccontato.

La showgirl ha concluso il suo lungo post augurandosi che presto questa burrascosa tempesta lasci spazio al sole: “Io nel mio piccolo ci sono, per tutti voi”, ha scritto.