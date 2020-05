Verissimo, l’annuncio a sorpresa: per la prima volta ci saranno proprio loro

Verissimo, l’annuncio a sorpresa: per la prima volta, nella prossima puntata, ci saranno proprio loro.

Andrà in onda sabato una nuova puntata di Verissimo, il talk show di Silvia Toffanin, in onda su Canale 5. A causa dell’emergenza Coronavirus, Mediaset sta trasmettendo le repliche di alcune tra le interviste più intense dell’ultima stagione, anche se, durante le puntate, vengono mostrati al pubblico video messaggi inediti di alcuni tra i personaggi più amati della tv: tra questi, abbiamo ascoltato i saluti di Belen Rodriguez, Andrea Damante, Giulia De Lellis, Michelle Hunziker e molti altri. Ma, a quanto pare, la prossima puntata del talk sarà ancora più ricca di sorprese! Sarà una puntata davvero ‘speciale’. Nel senso letterale del termine! Vi chiederete perchè? L’annuncio è appena arrivato sulle pagine social ufficiali della trasmissione di Canale 5. Curiosi di scoprire di cosa parliamo? Ve lo mostriamo subito.

Verissimo, l’annuncio a sorpresa: per la prima volta ci saranno i concorrenti di Amici Speciali

“Sabato per la prima volta in esclusiva a Verissimo vedremo i dodici protagonisti di Amici Speciali”. È quanto si legge nel post pubblicato poco fa sulle pagine social della trasmissione di Silvia Toffanin. Un annuncio che non passa inosservato: i telespettatori non vedono l’ora di rivedere i loro beniamini nella nuova versione del talent di Maria De Filippi! Amici Speciali, infatti, sarà una super gara tra alcuni ex allievi delle passate edizioni di Amici (fatta eccezione per Michele Bravi e il rapper Random). Un format del tutto nuovo, ma con la stessa modalità del classico Amici: sfide a suon di balli e canti e, soprattutto, un vincitore finale. La data di inizio della nuova trasmissione targata Maria De Filippi non è stata ancora resa nota, ma si dovrebbe partire proprio a Maggio. Nel frattempo, i dodici protagonisti dello show saranno in esclusiva proprio a Verissimo. Pronti a conoscerli meglio? Ecco il post apparso qualche minuto fa su Instagram:

Eh si, oltre alla foto, potete leggere i nomi dei 12 concorrenti ufficiali della trasmissione. Tantissimi ex vincitori del talent, dall’ultima Gaia Gozzi, a quello dell’anno precedente Alberto Urso. E ancora Irama, il ballerino Andreas Mullers e i The Kolors ( Stash abbandonerà il ruolo di prof per tornare allievo!). Insomma, una nuova sfida tutta da vivere. Così come la prossima puntata di Verissimo, che, a quanto pare, dedicherà gran spazio alla nuova trasmissione di Maria De Filippi. E voi, la seguirete?