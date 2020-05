Christian De Sica, splendido annuncio a sorpresa: ‘Forse ritorneremo insieme’, i fan sognano

Sul suo canale social ufficiale, Christian De Sica ha dato uno splendido annuncio a sorpresa facendo sognare tutti i suoi fan: ecco di che cosa si tratta.

Tra le più grandi celebrità del panorama artistico nostrano, Christian De Sica ha, senza alcun dubbio, un ruolo davvero principale. Con alle spalle una carriera più che eccellente e, soprattutto, ricca di successi, l’attore romana decanta di un seguito davvero clamoroso. Anche su Instagram, pensate. Sul suo canale social ufficiale, infatti, il buon De Sica vanta di un numero di seguaci più che numeroso. Ed è per questo motivo che, spesso e volentieri, si diletta ad interagire, seppure dietro lo schermo di un telefonino, con loro. Lo ha fatto, ad esempio, qualche settimana fa. Quando ha dato un triste annuncio. E lo ha rifatto anche qualche ora fa. Siete curiosi di sapere di che cosa si tratta? Vi diamo qualche piccolo indizio. A differenza della scorsa volta, adesso Christian ha dato uno splendido annuncio a sorpresa. Ecco di che cosa si tratta.

Christian De Sica, l’annuncio a sorpresa fa sognare i suoi fan: di che cosa si tratta

Qualche settimana fa, dunque, Christian De Sica ha informato i suoi sostenitori che, data l’emergenza Coronavirus, il film di Alessandro Siani al quale stava lavorando e che sarebbe dovuto uscire in tutte le sale cinematografiche nel Natale del 2020, purtroppo è rimandato all’anno prossimo. Una notizia davvero brutta, quindi. Che, come dicevamo, l’attore romano non ha potuto fare a meno di condividere con i suoi sostenitori. È proprio a loro, infatti, che lo seguono costantemente ed affettuosamente su Instagram, il buon De Sica non può nascondere proprio nulla. Lo ha fatto anche qualche ora fa. Quando, pubblicando un servizio mandato in onda a Studio Aperto, ha dato uno splendido annuncio a sorpresa.

‘Forse molto presto ritorneremo insieme’, scrive Christian De Sica a corredo di questa immagine che lo ritrae in compagnia di Massimo Boldi, anche lui celeberrimo attore e, soprattutto, suo fedele compagno in numerosi cinepattoni. Un annuncio davvero a sorpresa, quindi. Che, in un batter baleno, ha fatto sognare tutti i loro sostenitori.

Insomma, sia le parole di Massimo Boldi che Christian De Sica fanno ben sperare? Chi lo sa! Ovviamente, non ci crediamo!