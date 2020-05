Uomini e Donne, chi è l’Alchimista: la rivelazione a poche ore dalla puntata

Uomini e Donne, chi è l’Alchimista: la rivelazione è arrivata a poche ore dalla puntata di oggi, ecco cosa è accaduto.

Tra i telespettatori di Uomini e Donne, è solo una la domanda più frequente degli ultimi giorni: chi è l’Alchimista? Il misterioso corteggiatore di Giovanna Abate, infatti, continua a restare ‘nascosto’. L’uomo è apparso in studio, durante una delle ultime puntate della trasmissione, ma col volto coperto da una maschera. La motivazione è semplice: non vuole che il suo aspetto fisico possa condizionare in nessun modo la conoscenza con Giovanna. Che, dal suo canto, sembra essere sempre più incuriosita dal suo corteggiatore, conosciuto inizialmente via chat, nel nuovo format di Uomini e Donne. Ebbene, in attesa di scoprire chi effettivamente si nasconde dietro la maschera dell’Alchimista, sul web sono spuntate varie ipotesi: da Manuel Galiano ad Alessio Campoli, ma il nome più gettonato è solo uno, quello di Alessandro Graziani. Il corteggiatore ha appena pubblicato delle stories in chi svela tutta la verità! Scopriamo insieme di cosa si tratta.

Uomini e Donne, chi è l’Alchimista: la rivelazione di Alessandro Graziani a poche ore dalla puntata

Chi è l’Alchimista di Uomini e Donne? Per molti telespettatori non ci sono dubbi: si tratta di Alessandro Graziani, che attualmente è uno dei corteggiatori di Giovanna. Secondo alcuni, Alessandro avrebbe trovato un modo per incuriosire la tronista, che spesso lo ha accusato di avere un carattere troppo ‘moscio’ per lei. Ebbene, stando alle anticipazioni lanciate da Witty Tv, sarà proprio quella in onda oggi la puntata in cui Giovanna scoprirà la vera identità del suo corteggiatore. Ma attenzione! Proprio a poche ore dalla messa in onda, arriva una clamorosa rivelazione. Che non è passata inosservata! Si, perché proprio Alessandro, il principale ‘sospettato’, ha rivelato a tutti di non essere l’Alchimista. Lo ha fatto attraverso le sue stories di Instagram, in cui specifica: “Non uso questi mezzucci, a me piace guardare in faccia non nascondermi”. Date un’occhiata:

“Alla domanda che mi state facendo tutti”, aggiunge Alessandro, lasciando intendere che in questi ultimi giorni in tanti hanno cercato di ‘indagare’. Insomma, dopo la smentita di un altro ex corteggiatore, Manuel Galiano, arrivata qualche ora fa, anche Alessandro toglie ogni dubbio. Chi sarà, quindi, il misterioso Alchimista? Non ci resta che seguire la puntata di oggi per scoprire di più! A quanto pare, tra pochissimo scopriremo chi ci sarà dietro la maschera! Come reagirà Giovanna?