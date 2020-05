Coronavirus, Luca Zaia tuona: ‘Se perde forza, vuole dire che è superficiale’

Coronavirus, anche Luca Zaia, Presidente della Regione Veneto, ha voluto dire la sua opinione riguardo all’origine del virus: le sue parole.

È da più di due mesi che, subito dopo la Cina, il Coronavirus si è diffuso in Italia. Giunto nel nostro Paese verso la fine di Febbraio, il virus si è disteso a macchia d’olio in tutto il nostro Paese, stravolgendo e sconvolgendo tutte le nostre vite. Ecco, a distanza di qualche mese dalla sua diffusione, cosa sappiamo di lui? Qual è la sua origine? Beh, a tal proposito, si è detto di tutto. Inizialmente, infatti, si credeva che il virus fosse nato dal pipistrello o, addirittura, fosse stato un errore di laboratorio. Ma, smentite tali voci, dov’è la verità? Ovviamente, non la sappiamo e, molto probabilmente, non la sapremo mai. Fatto sta che, pochissime ore fa, anche Luca Zaia ha voluto ampiamente esprimere la sua opinione al riguardo. Nella recente diretta su Facebook in cui ha fatto il punto della situazione, il Presidente della Regione Veneto ha chiaramente espresso il suo parere riguardo all’origine del virus cinese.

Luca Zaia sull’origine del Coronavirus: le sue parole

Da quando il Coronavirus si è diffuso nel nostro Paese, si sa, ha provocato un numero esorbitante di morti e di contagiati. Ecco, ma cosa sappiamo sulla sua origine? Sappiamo, infatti, che è nato in Cina. E che proprio qui si è diffuso inizialmente prima di contagiare tutto il mondo. Ma come è nato? Beh, come dicevamo precedentemente, al momento, non sappiamo nessuna notizia al riguardo. Oltre a fare congetture e supposizioni, purtroppo, no abbiamo nessuna notizia certa. Tuttavia, pochissime ore fa, Luca Zaia ha voluto esprimere chiaramente la sua opinione. Nel corso della sua odierna diretta Facebook in cui ha fatto il punto della situazione, il Presidente della Regione Veneto ha detto: ‘Se il virus perde forza, vuol dire che è artificiale’. Queste le parole del governatore che, da come si può chiaramente vedere, ha sottolineato di come il Covid-19 si sia ‘spompato’. Ma non solo. Ecco tutte le sue altre dichiarazioni.

Non soltanto, quindi, Luca Zaia ha chiaramente detto che se il virus perde forza è perché è di natura artificiale. ‘Un virus in natura non perde forza così facilmente’, dice il Presidente della Regione Veneto. Sottolineando, tra l’altro, di quanto, in questo ultimo periodo, il virus abbia perso notevolmente di potenza. ‘È la mia personale opinione, non di scienziato’, ci tiene a sottolineare il governatore. Infine, poi, conclude: ‘Sarà la temperatura, sarà che il virus si è spompato, magari se ne andrà definitivamente e così non avremo la recidiva autunnale’. Che idea vi siete fatti, invece, voi?