Pochissime ore fa, Paola Perego ha fatto una confessione davvero choc e sul suo passato: ecco una nuova anticipazione del suo libro.

È una delle conduttrici più amate ed apprezzate, Paola Perego. Colonna portante di numerosi programmi di successo, la moglie di Lucio Presta si accinge a ritornare in Tv. Dopo il clamoroso risultato di ‘Non disturbare’, la conduttrice ha annunciato di essere pronta in ritornare in Rai. Eppure, in attesa di scoprire quale sarà il suo destino nell’azienda di Viale Mazzini, la bella Perego, in questi ultimi giorni, è impegnata con il lancio del suo libro. ‘Dietro le quinte delle mie paure’, questo è il titolo del capolavoro, non fa altro che raccontare e descrivere un periodo decisamente buio della sua vita. Per bene venticinque anni, come lei stessa racconta, la bella Paola è stata perseguitata dal ‘mostro’. Ovvero, da quei continui attacchi di panico che, per tutto questo tempo, hanno segnato la sua vita. Nonostante sia adesso un capitolo chiuso per la conduttrice, la Perego non ha potuto fare a meno di raccontarlo apertamente. Infatti, qualche ora fa, ha pubblicato, su Instagram, una nuova anticipazione. Svelando, così, una confessione davvero choc.

Paola Perego, la confessione choc svelato nel suo libro

Nel libro ‘Dietro le quinte delle mie paure’, come dicevamo precedentemente, Paola Perego ha raccontato ampiamente i venticinque anni di vita vissuti in preda agli attacchi di panico. Nonostante adesso la conduttrice ne sia completamente fuori, la moglie di Lucio Presta ha voluto ampiamente e dettagliatamente questo periodo decisamente buio. Già qualche giorno fa, come sapete, ha svelato una piccola anticipazione sul suo canale social ufficiale. Raccontando, tra l’altro, un particolare e doloroso retroscena sui suoi figli. Pochissime ore fa, invece, la conduttrice ha fatto una vera e propria confessione choc. Ecco di che cosa parliamo.

Essere preda degli attacchi di panico e di ansia, si sa, non è per nulla una cosa facile. Lo si deduce, tra l’altro, chiaramente della parole di Paola Perego da questa nuova anticipazione del suo libro condivisa sul suo canale social ufficiale. La conduttrice televisiva, infatti, ha raccontato di quando, per sentire qualsiasi altro dolore che non fosse causato dal panico, ha tentato di rompersi il braccio sinistro scagliandosi ripetutamente contro il muro. ‘Il momento in cui pensai ti aver toccato il fondo’, scrive la Perego prima di raccontare l’episodio. ‘In quell’occasione scoprii che non è così semplice rompermi qualcosa da soli e scoprii anche che il Mostro era un osso molto più duro di quello del mio braccio’, continua a scrivere la conduttrice. Spiegando esattamente il suo stato d’animo dell’epoca.