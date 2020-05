Pochissime ore fa, Anna Tatangelo si è esibito in un balletto più che scatenato su Tik Tok: lei è fantastica e le sue movenze sono da urlo.

Splendida come sempre in queste ultime Instagram Stories, Anna Tatangelo. Sappiamo che, sul suo canale social ufficiale, la giovanissima cantante è sempre molto attiva. Ed è per questo motivo che non perde mai occasione di poter incantare i suoi sostenitori con delle foto o video più che spettacolari. Lo ha fatto anche qualche ora fa. Quando, dopo una seduta d’allenamento al sole del suo giardino, l’ex compagna di Gigi D’Alessio si è letteralmente lasciata andare in un balletto più che scatenato su Tik Tok. È proprio questa la nuova applicazione che, in questo periodo di quarantena, è diventata una vera e propria mania tra tantissimi personaggi pubblici. A partire, quindi, da Emma Marrone. Fino a Cecilia Rodriguez. In realtà, non è assolutamente la prima volta che la cantante di Sora si mostra mentre si esibisce in performances da urlo. Ma questa volta, dobbiamo ammetterlo, si è letteralmente superata.

Anna Tatangelo, il balletto scatenato su Tik Tok: che movenze

È in tuta e, da come si può chiaramente vedere dall’immagine riproposta in alto, mostra una forma fisica davvero perfetta. Tuttavia, ciò che cattura maggiormente l’attenzione sono le movenze da urlo a cui la cantante si lascia andare in questo balletto imperdibile.