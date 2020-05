Nel suo libro ‘Dietro le quinte delle mie paure’, Paola Perego ha svelato un inedito retroscena su Sandra e Raimondo: ecco il suo racconto.

Non soltanto, come raccontato dalla diretta interessata, molto presto ritornerà in Rai, ma Paola Perego è stata la scrittrice di un libro davvero imperdibile. In ‘Dietro le quinte delle mie paure’, è questo il titolo del suo ultimo lavoro, come raccontato in diversi nostri articoli, la conduttrice televisiva racconterà la sua vita. E, soprattutto, quel periodo che ha vissuto in preda al ‘mostro’. Per circa 25 anni, infatti, la moglie di Lucio Presta ha sofferto di attacchi di panico. E soltanto adesso che è guarita ha voluto raccontare quel periodo buio. Ma non solo. Perché, stando a questa nuova anticipazione svelata sul suo canale social ufficiale, la Perego ha raccontato anche di alcuni episodi che l’hanno cambiata e formata. Una fra tanti, come vedremo, è stato il primo incontro con Sandra Mondaini e Raimondo Vianello. Ecco il retroscena raccontato dalla conduttrice su Instagram.

Paola Perego, il retroscena su Sandra e Raimondo raccontato nel suo libro

Oltre ad aver raccontato di un particolare retroscena sui suoi figli e di un episodio davvero choc vissuto durante gli anni bui del ‘mostro’, qualche ora fa, Paola Perego ha raccontato di un inedito retroscena su Sandra Mondaini e Raimondo Vianello. Sappiamo che la coppia di coniugi è stata la vera e propria colonna portante delle televisione. Senza considerare, inoltre, che sono davvero tantissimi i personaggi televisivi di successo che ancora adesso continuano ad esprimere delle parole più che di stima e di affetto per loro nonostante, pensate, siano passati dieci anni dalla loro morte. È il caso, ad esempio, della Perego. Che, nel suo libro ‘Dietro le quinte delle mie paure’, ha voluto raccontato di un ‘particolare’ incontro avuto con il buon Vianello.

‘Nella mia vita ho avuto tanti privilegi: tra questi, sicuramente, la possibilità di assistere dal vivo ad un battibecco Mondaini-Vianello’, scrive Paola Perego per descrivere esattamente questo inedito retroscena sulla coppia.