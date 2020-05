Antonella Clerici in collegamento a Domenica In con il compagno Vittorio: il dettaglio non sfugge, e voi lo avete notato? Scopriamo di cosa si tratta.

È andata in onda ieri, 10 maggio, una nuova puntata di Domenica In. Come sempre, Mara Venier fa compagnia a milioni di italiani, con la sua trasmissione della domenica pomeriggio. Trasmissione in cui, a causa dell’emergenza Coronavirus, la conduttrice non può ospitare nessuno in studio. Tutti gli ospiti delle puntate, infatti, intervengono attraverso collegamenti video, direttamente dalle proprie case. E sapete chi è stata ad aprire la puntata di ieri? Un’ospite super speciale. Parliamo di Antonella Clerici, che si è lasciata andare a una lunga e intensa chiacchierata con la sua amica e collega Mara. Un intervento bellissimo, durante il quale la Clerici coinvolge anche la sua splendida figlia Maelle e il suo compagno Vittorio. E, proprio a proposito di quest’ultimo, c’è un dettaglio che non è sfuggito. Lo avete notato anche voi? Scopriamo insieme di cosa si tratta.

Antonella Clerici a Domenica In con il compagno: il dettaglio non sfugge, “Siamo vestiti uguali!”

Parole dolcissime, quelle che Antonella Clerici rivolge alla sua amica e collega Mara Venier. Proprio nei primi minuti del collegamento a Domenica In, la Clerici ringrazia Mara per aver fatto compagnia agli italiani, col suo buonumore e la sua allegria, in un periodo così difficile per tutti. Direttamente da casa sua, nel corso della puntata Antonella ha ricordato la sua mamma, alla quale ha dedicato un meraviglioso post su Instagram proprio nel giorno della festa della mamma. Ma la conduttrice non era sola: accanto a lei, in video, sono apparsi anche la piccola Maelle, nata dalla sua precedente relazione, e il suo compagno Vittorio. Un amore davvero speciale, quello che lega Antonella a Vittorio, che sono apparsi più uniti che mai. Ma, proprio durante il collegamento di ieri, in molti hanno notato un dettaglio. Date un’occhiata a questo screen:

Ebbene, come esclama la stessa Antonella durante la puntata: “Siamo vestiti uguali!”. La conduttrice e il suo compagno Vittorio si mostrano con un outfit simile, soprattutto nei colori. “Avete messo la camicetta dello stesso colore”, sottolinea Mara. E la Clerici replica: “Abbiamo sbagliato, non ci siamo messi d’accordo!“. E Vittorio aggiunge: “Siamo come pane e burro!”. Quando si dice ‘anime gemelle’! E voi, avete seguito la puntata di ieri di Domenica In?