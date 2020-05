In una recente diretta social con Simona Ventura, Alfonso Signorini si è confessato sul GF Vip 5: la data di inizio, i concorrenti e gli opinionisti.

La quarta edizione del Grande Fratello Vip è terminata poco più da un mese, eppure non si fa altro che pensare alla quinta. Appurato che Alfonso Signorini è stato confermato al suo timone per il secondo anno consecutivo, cosa altro ci riserverà il famoso reality di Canale 5? Ovviamente, al momento è ancora tutto da scoprire. Anche se, in una recente diretta social con Simona Ventura, il conduttore si è letteralmente sbottonato al riguardo. In quest’occasione, infatti, il giornalista e direttore del settimanale ‘Chi’ non soltanto ha parlato della sua precedente esperienza al comando del programma, ma anche svelato qualche piccolo dettaglio in più sul Grande Fratello Vip 5. A partire, quindi, dalla data di messa in onda della prima puntata. Fino a parlare, poi, dei due opinionisti ed, ovviamente, dei concorrenti. Siete proprio curiosi di sapere cosa ha rivelato Signorini dinanzi a tutto il popolo web? Scopriamolo insieme.

GF Vip 5, Alfonso Signorini si ‘sbottona’: cosa occorre sapere

Così come tantissimi altri personaggi dello spettacolo, anche Simona Ventura si sta dilettando a fare delle imperdibili dirette sul suo canale Instagram ufficiale. E così, dopo quella con Giulia De Lellis, la famosissima conduttrice televisiva ha voluto fare una chiacchierata virtuale con Alfonso Signorini, suo grande amico. Ecco. È proprio in quest’occasione che, come dicevamo precedentemente, il giornalista del settimanale ‘Chi’ si è letteralmente sbottonato sul Grande Fratello Vip 5. Sappiamo che il direttore della rivista di gossip è stato confermato al timone del reality per la seconda volta consecutiva, ma cos’altro succederà più? A rivelare ogni, seppure parzialmente, è stato il diretto interessato. Che, alla Ventura ‘nazionale’, ha voluto svelare qualche dettaglio in più. In primis, ovviamente, la data di inizio. Come raccontato anche in un nostro recente articolo, per settembre, no partirà affatto la versione ‘Nip’ del reality, bensì quella Vip. E, quindi, a pochi mesi di distanza dalla fine della quarta, Signorini sarà al timone della quinta. Per quanto riguarda gli opinionisti e concorrenti, invece? Anche in questo caso, Alfonso non ha potuto svelare tutto. Eppure, qualche ‘chicca’ l’ha voluto ugualmente dare. Scopriamole insieme.

Dopo aver detto, quindi, di essere al timone del Grande Fratello Vip 5 da settembre prossimo, Alfonso Signorini ha parlato anche degli opinionisti e dei concorrenti. ‘Pupo è confermatissimo’, ha detto a Simona Ventura, ribadendo, tra l’altro, quanto il ruolo del cantante sia stato importante per il reality. Per quanto riguarda Wanda, invece, non si sa ancora nulla. Il giornalista, infatti, ha dichiarato di non averla ancora sentita. Eppure, secondo l’indiscrezione di 361 Magazine, sembrerebbe che potrebbe farvi ritorno Giulia De Lellis. I concorrenti, invece? Stando a quanto si apprende dalla parole del giornalista, due partecipanti sono stati confermati. Insomma, noi non vediamo l’ora, voi?