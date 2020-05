Diletta Leotta ha ricevuto una piacevolissima sorpresa appena arrivata in radio per la trasmissione con Daniele Battaglia: lei è rimasta senza parole

Data la sua sconfinata bellezza, lo sappiamo, Diletta Leotta è una delle donne più amate ed invidiate d’Italia. Seppure la sua giovanissima età, la conduttrice sportiva di Sky vanta di un fascino davvero clamoroso. Non lo testimoniano, come raccontato in diversi nostri articoli, le foto che, spesso e volentieri, si diletta a condividere sul suo canale social ufficiale, ma anche i numerosi commenti da parte dei suoi sostenitori che giungono proprio a corredo di questi scatti. Ne sono diversi e, soprattutto, tantissimi. Eppure, tutti mirano a sottolineare una cosa: la bellezza di Diletta. Sarà per questo motivo che, pochissime ore fa, ha ricevuto una piacevole sorpresa? Sicuramente si! Ecco, ma di che cosa parliamo esattamente? Pochissime ore fa, come ha voluto lei stessa raccontare, la Leotta si è recata in radio per la trasmissione Radio 105 Take Away ed ha trovato all’ingresso dello studio un regalo davvero inaspettato.

Diletta Leotta, piacevole sorpresa in radio: cosa ha ricevuto

È solita condividere tutto ciò che le accade, Diletta Leotta sul suo canale social ufficiale. Già in diverse occasioni, infatti, vi abbiamo parlato di tutte le splendide foto che, spesso e volentieri, la conduttrice sportiva di Sky condivide con i suoi followers. E non solo. Con i suoi sostenitori, la giovane siciliana ha uno splendido rapporto. Ed è per questo motivo che non poteva affatto non condividere anche questa piacevole sorpresa che ha ricevuto appena arrivata in radio. Di che cosa parliamo? Scopriamolo insieme:

Ebbene si. Sono proprio queste mille rose rosse che Diletta Leotta ha ricevuto in radio. Non sappiamo chi gliele abbia mandate. E né tantomeno lo sa lei. Perché il bigliettino attaccato era completamente in bianco. Di chi si tratta, quindi? Chi ha voluto fare questo gesto inaspettato per la bella e giovanissima conduttrice sportiva di Sky? Chi lo sa!

La storia d’amore con Toretto

Sono molto riservati sulla loro storia d’amore, Daniele Scardina e Diletta Leotta. A distanza di quasi un anno dall’indiscrezione del loro flirt, i due continuano ad essere una coppia. E, stando a quanto traspare dai rispettivi canali social, sono più affiatati che mai. Eppure, cosa penserà il pugile di questo gesto inaspettato di cui è stata la destinataria Diletta? Chi lo sa! E se fosse stato proprio lui a volerla sorprendere? Beh, al momento, non possiamo affatto rispondervi a queste domande. Fatto sta che, dinanzi a queste splendide rose, Diletta è rimasta completamente senza parole.