Nella puntata odierna di Uomini e Donne, Giovanna ha incontrato quasi senza maschera L’Alchimista, ma la decisione di lui ha letteralmente spiazzato.

Così come tutte le altre puntate, anche l’appuntamento odierno di Uomini e Donne è stato imperdibile. Non soltanto, infatti, si è offerto ampio spazio alla vicenda di Veronica Ursida e Giovanna Longobardi, ma si è continuato a parlare anche di Giovanna Abate e L’Alchimista. La loro frequentazione, come ben sapete, sta andando avanti davvero alla grande. Anche se il suo corteggiatore ha scelto di non farsi vedere in viso, ma di ‘stuzzicarla’ e, quindi, di mostrarsi sempre mascherato, bisogna ammettere che la giovane tronista romana sta apparendo sempre molto più presa da questo ‘misterioso’ personaggio. E lo è, senza alcun dubbio, ancora di più dopo la puntata odierna. Perché? Semplice! I due hanno potuto vedersi nuovamente. E, questa volta, il giovane corteggiatore ha voluto svelare qualche dettaglio in più su di sé. Fin qui tutto bene, potremmo dire. Se non fosse per il colpo di scena che, subito dopo, ci è stato regalato? Parliamo, infatti, della clamorosa decisione di cui ci ha informato Maria De Filippi. Ecco tutti i dettagli.

Uomini e Donne, L’Alchimista si svela a Giovanna: cosa succede dopo

In questo nuovo appuntamento di Uomini e Donne, come dicevamo precedentemente, Giovanna Abate ha potuto finalmente vedere L’Alchimista. Nonostante, fino a questo momento, i due abbiano sempre avuto la possibilità di vedersi all’interno degli studi televisivi, la tronista romana non ha mai potuto vedere il suo volto. Proprio perché, sin dall’inizio, il suo corteggiatore ha scelto di non farlo. Eppure, sembrerebbe che siamo giunti ad una svolta. Nell’appuntamento odierno del dating show, infatti, l’ex corteggiatrice di Giulio Raselli ha avuto l’opportunità di vedere la bocca e gli occhi del suo ‘misterioso’ lui. ‘È molto bello’, ha detto Giovanna appena Maria De Filippi le ha chiesto come fosse. Ciò che, però, ovviamente, cattura maggiormente è la clamorosa decisione del ragazzo. Seppure, infatti, abbia deciso di mostrarsi, seppure pochi dettagli del suo viso, alla tronista, L’Alchimista ha deciso di non farsi vedere dal pubblico. ‘La mia faccia in televisione scelgo di mandarla quando decido io. Però è arrivato il momento che lei inizi a vedermi’, queste le parole della padrona di casa riportare nello studio televisivo per spiegare la decisione del giovane corteggiatore. Sottolineando, quindi, di quanto l’intenzione de L’Alchimista non sia la visibilità o l’incremento di followers, ma esclusivamente Giovanna.

Insomma, seppure Giovanna abbia avuto la possibilità di vederlo parzialmente, il pubblico in studio e a casa non ha giovato di tale opportunità. Cosa accadrà in questi giorni?

Giovanna corre a riprendere Alessandro?

Come raccontato in un nostro recente articolo, Alessandro, nella puntata che vedremo domani in onda, ritornerà in studio perché chiamato da tre donne. Eppure, sembrerebbe che, appena vista questa scena, Giovanna abbia presa una clamorosa decisione. Noi non vediamo l’ora che arrivi domani, voi?