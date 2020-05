Elena Sofia Ricci, la figlia Emma Quartullo ha fatto un’inaspettata confessione sulla sua vita: ecco cosa ha raccontato soltanto adesso.

L’abbiamo potuta conoscere in Vivi e Lascia Vivere ad Emma Quartullo. Nella realtà, lo sappiamo, è la bellissima figlia di Elena Sofia Ricci. A differenza, invece, della fiction televisiva. Dove, come abbiamo potuto constatare, interpreta il ruolo di Laura da giovane. Emma è davvero giovanissima, eppure ha le idee abbastanza chiare sulla sua vita. Lo si deduce chiaramente da questa recente intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni. È proprio sulle pagine del giornale, infatti, che la giovane attrice si è lasciata andare ad un’inaspettata confessione sulla sua vita. Di che cosa parliamo? Scopriamolo insieme nel minimo dettaglio.

Emma Quartullo, la figli di Elena Sofia Ricci: l’inaspettata confessione

Si è lasciata andare ad una lunga intervista per il settimanale Tv Sorrisi e Canzoni, Emma Quartullo. Ed è proprio sulle pagine del settimanale che la giovanissima figlia di Elena Sofia Ricci che ha fatto un’inaspettata confessione. Probabilmente per la prima volta in assoluto, la figlia dell’attrice e di Pino Quartullo ha svelato un piccolo ‘aneddoto’ sulla sua vita. Oltre a parlare dello splendido rapporto che c’è tra lei e sua madre, Emma ha voluto anche raccontare di cosa fa nella sua vita. Stando a quanto si apprende, sembrerebbe che, ai tempi dell’università, la giovane Quartullo abbia deciso di andare a vivere con sua nonna. Tuttavia, con il passare del tempo e, soprattutto, in seguito alla morte della donna, Emma ha dovuto fare i conti a badare a se stessa. È proprio per questo motivo che, stando a quanto si legge sul settimanale, sembrerebbe che la figlia di Elena Sofia Ricci abbia preso un’importante decisione. Non soltanto, quindi, di continuare a vivere in questa casa dove abitava con sua nonna, ma anche di cercare un lavoro proprio per essere indipendente.

In questa lunga intervista per Tv Sorrisi e Canzoni, quindi, Emma Quartullo ha rivelato di fare la baby sitter per pagare le bollette e per mantenersi. Dopo la morte di sua nonne, la giovanissima figlia di Elena Sofia Ricci ha deciso di continuare a vivere nella casa della donna, ma di cercarsi a lavoro per essere responsabile. ‘A parte questo, però, sono anche viziata’, si legge sulle pagine del settimanale.