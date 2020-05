Amici Speciali, da Dennis Fantina a Moreno Donadoni: che fine hanno fatto i diciannove ex vincitori del talent

Amici Speciali, vi siete mai chiesti com’è proseguito il cammino di tutti gli ex vincitori del talent di Maria De Filippi?

Amici di Maria De Filippi, si sa, è uno dei programmi televisivi più seguiti ed apprezzati in assoluto dal pubblico italiano. Tantissime celebrità del nostro panorama artistico, appartenenti, ovviamente, sia al mondo della danza che del canto, lo sappiamo, derivano proprio da questo talent. E, tra l’altro, non è affatto un caso se il programma della regina di Mediaset è giunto alla sua diciannovesima edizione. Era l’anno 2000, infatti, quando, con il nome ‘Saranno Famosi’, la De Filippi era al timone di un programma completamente dedicato al talento dei ragazzi. Da quel momento, lo sappiamo, sono passati vent’anni. Eppure, nonostante le modifiche e i cambiamenti, il successo del talent è rimasto ineguagliabile. Ecco, ma siete curiosi di sapere che fine hanno fatto tutti gli ex vincitori di ogni singola edizione? A poche ore dal debutto di Amici Speciali, vi sveliamo ogni minima cosa a riguardo.

Amici Speciali, che fine hanno fatto tutti gli ex vincitori?

Ci sono state ben diciannove edizione di Amici. E, quindi, ben diciannove ex vincitori. Ecco. A tal proposito, che fine avranno fatto? Sappiamo che alcuni di essi hanno cavalcato l’onda del successo una volta usciti dalla scuola, ma gli altri? Ebbene. Siete proprio curiosi di saperlo? Tranquilli, vi sveleremo ogni cosa.

Dennis Fantina: è stato il primo vincitore di questo talent, il giovane cantante. Correva l’anno 2001 dal momento della sua vittoria, eppure, da quel momento, il buon Fantina ha partecipato a diversi programmi. A partire da ‘Notti sul Ghiaccio’ condotto da Milly Carlucci fino a The Voice. La sua carriera da cantante vanta del successo di tre album;

Giulia Ottonello: vincitrice della seconda edizione, è stata un'alunna più che poliedrica. Attrice e cantante, la bravissima Giulia si è facilmente fatta apprezzare per il suo unico talento. Seppure inizialmente con il canto, l'Ottonello ha ottenuto un successo ineguagliabile soprattutto con il teatro. Anche se, nel 2007, è stata la doppiatrice della voce cantata di Amy Adams nel film 'Come d'incanto' e 'I Muppet' della Walt Disney. Nel 2012, infine, l'abbiamo vista nel film di Paolo Ruffino 'Fuga di Cervelli';

Leon Cino: ballerino classico della terza edizione, il dolce e timido albanese si è facilmente contraddistinto da tutti gli altri suoi compagni di scuola. Tanto che, per circa sei anni, è stato anche un ballerino professionista della medesima;

Antonino Spadaccino: il cantante è riuscito a trionfare nella quarta edizione. E, sin da subito, ha spiccato il volo. Voce di numerosi singoli più di successo, insieme ad Emma Marrone, ha vinto anche la prima edizione di Bake Off Italia Celebrity Edition. Ed ha partecipato in territorio 'straniero' a X Factor UK;

Ivan D'Andrea: dopo la sua vittoria nel 2006, la carriera del ballerino non è stata affatto niente male. Non soltanto, infatti, è diventato uno dei ballerini di Pamela Prati, ma è stato anche protagonista del musical 'Lungomare' scritto da Maurizio Costanzo ed, infine, protagonista di numerosi cortometraggi e di una pubblicità;

Federico Angelucci: dopo aver vinto nella sesta edizione del talent, il cantante è stato il protagonista del musical 'Ad un passo dal sogno'. Nel 2017 partecipa a Tale e Quale Show, ma riesce a vincerlo soltanto nel 2018 con, quindi, la sua seconda partecipazione;

Marco Carta: seppure con un carattere difficile, il cantante sardo è stata la voce trionfante della settima edizione. La sua carriera, lo sappiamo, è costellata di successi. Non soltanto, quindi, numerose sono state le sue partecipazioni al Festival di Sanremo, ma anche a diversi altri programmi televisivi;

Alessandra Amoroso: la salentina ha vinto il talent nel 2009 e, da quel momento, la sua strada è stata tutta in salita. Attualmente, è una delle voci più amate e seguita dal popolo italiano;

Emma Marrone: anche lei salentina, la giovane Marrone ha trionfato nel 2010. E, così come la Amoroso, è ancora adesso più che inarrestabile;

Denny Lodi: il ballerino trionfa nell'undicesima edizione e si trasferisce in America. A seguito di un infortunio, però, è costretta a lasciarla. Nel 2012, sarà Direttore dell'Accademia di Danza di Crema. Ed, infine, nel 2014, su richiesta di Veronica Peparini, interpreterà il ruolo di Paride nello spettacolo 'Romeo e Giulietta';

Virginio Simonelli: ancora prima di vincere la dodicesima edizione del talent, il cantante partecipa, nel 2006, a Sanremo Giovani. Oltre ad aver inciso tre album, il giovane è famoso per aver scritto diversi brani per Paola e Chiara, Francesca Michielin e Laura Pausini;

Giuseppe Gioffrè: fa il suo debutto nel 2012 ad Amici, vince il talent nella categoria ballo e da lì è tutto in salita. Trasferitosi in America, il ballerino ha fatto parte del corpo di ballo di Taylor Swift e Jennifer Lopez. Tornerà nuovamente nella scuola nel 2015 come professionista;

Gerardo Pulli: seppure abbia vinto la tredicesima edizione, il cantante è stato autore di numerosi successi. Tra cui, ad esempio, 'Io sono bella' di Emma Marrone. Scritto assieme a Vasco Rossi.

Moreno Donadoni: è stata la novità esclusiva della quattordicesima edizione del talent, il giovane rapper. Motivo per cui, in quello stesso anno, ha trionfato. Ritornerà a scuola nel 2014 in qualità di direttore artistico della squadra bianca. Ed, infine, nel 2015 parteciperà al Festival di Sanremo;

Deborah Iurato: la cantante vince il talent nel 2014. E, da quel momento, incide due album; nel 2016 partecipa al Festival di Sanremo e, nel 2020, pubblica un nuovo singolo;

The Kolors: la band campana vince la quattordicesima edizione del programma. Dopo la loro partecipazione al Festival di Sanremo, Stash (lo stantman) diventa professore della scuola che lo ha lanciato. Il loro curriculum pullula di veri e propri tormentoni estivi;

Sergio Sylvestre: in finale con Elodie, il cantante di origini statunitense è riuscito a trionfare nella quindicesima edizione. Ha inciso due album e, dalla sua parte, vanta di numerose collaborazione. A partire da Rocco Hunt fino a J-Ax e Fedez;

Andreas Muller: dopo essere ritornato nella scuola nel 2016, il ballerino riesce a vincere la categoria ballo. E, da lì, ha cavalcato l'onda del successo. Non soltanto attualmente è uno dei ballerini professionisti del talent, ma è stato anche ballerino nello spettacolo di Claudio Baglioni;

Irama: il cantante vince la diciassettesima edizione del talent. Ed è la voce di numerosi singoli più che di successo. A partire da 'Nera' fino a 'La Ragazza con il cuore di Latte', singolo con cui ha partecipato al Festival di Sanremo;

Alberto Urso: il giovane tenore siciliano ha trionfato alla diciottesima edizione del programma. Anche se, nel 2010, la sua voce si era fatta apprezzare nel talent 'Ti lascio una Canzone'.

Gaia Gozzi: giovane, ma con un talento inesauribile. La strada di Gaia è iniziata da poco, ma, come raccontato in un nostro recente articoli, è tutta in salita.

Ecco. Questi sono tutti gli ex vincitori di Amici e, soprattutto, cosa hanno fatto appena terminato il programma. Alcuni, come detto precedentemente, li vedremo questa sera ad Amici Speciali. Ne siete contenti?