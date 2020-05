Live-Non è la D’Urso, ecco tutti gli ospiti della puntata di Domenica 17 Maggio: tutte le anticipazioni dello show di Barbara D’Urso.

Ci siamo. Siamo giunti ad un altro fine settimana e, con esso, siamo giunti anche ad un altro imperdibile appuntamento con Live-Non è la D’Urso. Dalle 21:15 in poi circa, Barbara D’Urso sarà al timone di una nuova puntata più che importante. Come al suo solito, la prima parte dello show, verrà ampiamente dedicata all’emergenza Coronavirus. Senza alcun dubbio, così come tutti gli altri appuntamenti precedenti, la conduttrice campana ospiterà in diretta televisivo, ovviamente in collegamento, diversi personaggi illustri di questo momento. Ma non solo. Oltre a questa parte, infatti, il programma passerà a trattare tematiche più leggeri. Ecco, ma chi saranno i suoi ospiti? Se, fino a questo momento, la conduttrice campana non ha mai deluso le aspettative dei suoi sostenitori, cosa ci riserverà la puntata del 17 Maggio? Siete curiosi di saperlo? Scopriamolo insieme.

Live-Non è la D’Urso, ospiti della puntata del 17 Maggio: chi ci sarà?

Come raccontato in un nostro recente articolo, non sappiamo affatto quando i programmi di Barbara D’Urso termineranno. Tuttavia, stando a quanto dichiarato dalla diretta interessata in una recentissima diretta social, sembrerebbe che Live-Non è la D’Urso terminerà tra due due settimane. A differenza, invece, di Pomeriggio Cinque. Che, com’è giusto che sia, si protrarrà fine a fine Maggio. Ecco, in attesa di scoprire quali saranno le sorti dei suoi due programmi, cosa ci riserverà la conduttrice campana per la puntata del suo prime time del 17 Maggio? Come dicevamo precedentemente, in tutte queste più di quaranta settimane, la conduttrice campana ci ha regalato delle puntate davvero incredibili e, soprattutto, degli ospiti più che imperdibili. Cosa accadrà, invece, nella puntata di questa sera? Senza alcun dubbio, si offrirà ampio spazio all’emergenza Coronavirus. E non solo. Come al suo solito, la D’Urso tratterà di argomenti più delicati, di intrattenimento. Ma ecco cosa ci ha detto al riguardo.

‘Io lo so che vorreste sapere un po’ di anticipazioni di Live-Non è la D’Urso, ma non ve lo posso dire’, ha detto Barbara D’Urso al termine della puntata di Pomeriggio Cinque di venerdì 15 Maggio. ‘E non vi posso dire nemmeno perché non ve lo posso anticipare’, ha continuato a dire la conduttrice campana. Svelando, tra l’altro, di avere 2/3 esclusive in particolare; un drive-in, dopo quello della settimana scorsa, molto bello che affascinerà e tanto altro ancora. ‘Tutte le altre cose non ve le posso anticipare’, ha concluso. Insomma, cosa ci riserverà questa sera la conduttrice campana? Non ci resta che scoprirlo.