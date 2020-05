Mara Venier senza trucco: la quarantena ‘acqua e sapone’ della conduttrice

Mara Venier senza trucco su Instagram: anche la conduttrice televisiva preferisce una quarantena ‘acqua e sapone’, ecco le immagini.

È una delle vere e proprie stelle di Instagram, Mara Venier. Nonostante il suo successo spietato in televisione e a Domenica In, la conduttrice televisiva decanta di un clamoroso seguito anche su Instagram. Con più di due milioni di followers, la ‘zia’ d’Italia non perde mai occasione di poter aggiornare il suo canale social ufficiale. Lo ha sempre fatto, c’è da ammetterlo. Eppure, in questo lungo periodo di quarantena, non si è tolta affatto il vizio. È proprio grazie a questi strepitosi scatti o, addirittura, i video ‘a tradimento’ di suo marito abbiamo visto una versione completamente inedita della conduttrice televisiva. A cosa facciamo riferimento? Semplice: a Mara Venier senza trucco. Così come tantissime altre Vip, anche la moglie di Nicola Carraro ha voluto mostrarsi, spesso e volentieri, acqua e sapone. E, vi assicuriamo, il risultato è davvero strepitoso.

Mara Venier senza trucco in quarantena: le immagini acqua e sapone

Così come tantissime altre Vip, anche Mara Venier ha preferito trascorrere la quarantena da emergenza Coronavirus completamente senza trucco. Come raccontato in un nostro recente articolo, seppure i cosmetici sia un ottimo abbellimento estetico, se utilizzati a lungo, possono provocare dei danni alla nostra pelle. È proprio per questo motivo che la conduttrice televisiva ha preferito mostrarsi, in diverse occasioni, completamente con il viso al naturale. Risultato? Beh, ‘giudicate’ voi:

Ecco. Questa è un’immagine che risale a pochissime ore fa. Quando, terminate la diretta di Domenica In, la conduttrice televisiva è ritornata a casa sua da suo marito, si è completamente struccata, ha indossato degli abiti decisamente più comodi rispetto a quelli ‘di scena’ ed ha iniziato a dedicarsi alla sua cucina. In effetti, lo anche confessato in diretta televisiva a Viktorija Mihajlovic che è un’ottima cuoca.

Sapete cosa ha fatto subito dopo Domenica IN?

Dalle 14 fino alle 17:20 circa, Mara Venier è stata al timone di un nuovo ed impegnativo appuntamento con Domenica In. Con degli ospiti davvero strepitosi, la conduttrice televisiva ha regalato una puntata del suo show davvero imperdibile. Ma sapete cosa ha fatto subito dopo? Come dicevamo precedentemente, appena uscita dagli studi televisivi, si è recata a casa ed ha iniziato a cucinare immediatamente per la cena. Con un sottofondo musicale davvero da brividi, la ‘zia’ Mara si è rimboccata le maniche ed, immediatamente, si è dedicata all’arte culinaria. Il ‘menù’ delle serata prevedeva: pasta con zucchine e prosciutto. ‘Andrebbe lo speck’, ha sottolineato la conduttrice televisiva. Insomma, una cena davvero da leccarsi i baffi, no?