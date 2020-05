Da Ilary Blasi ad Alessia Marcuzzi: la quarantena diventa al ‘naturale’

Da Ilary Blasi ad Alessia Marcuzzi: ecco alcune Vip che sui loro rispettivi canali social si sono mostrate in quarantena al ‘naturale’.

La quarantena per l’emergenza Coronavirus, si sa, ci ha costretti a restare nelle nostre case. Se non per motivi di necessità e di lavoro, ci è stato praticamente impossibile, per diverse settimane, mettere il piede fuori dalle nostre abitazioni. Una scelta sofferta, diciamoci la verità, ma, d’altra parte, più che inevitabile per ridurre drasticamente il contagio Covid-19. Ecco, ma come hanno trascorso questi mesi le Vip? In un nostro recente articolo, ad esempio, vi abbiamo mostrato alcune celebrità di Instagram che, approfittandosi dei primi raggi solari, hanno sfruttato i loro terrazzi per iniziare a prendere un po’ di sole sulla loro pelle. Ma non è affatto finita qui. Perché, come la gente ‘comune’, anche alcuni personaggi pubblici hanno trascorso questi giorni completamente senza trucco. E lo hanno voluto dimostrare anche sui loro rispettivi canali social. A partire da Ilary Blasi ad Alessia Marcuzzi, ecco tutte le ‘star’ del web che si sono mostrate completamente al ‘naturale’ su Instagram.

Da Ilary Blasi ad Alessia Marcuzzi: alcune Vip al ‘naturale’ in quarantena

Quando sono da sole in casa, si sa, le donne amano restare senza trucco. Seppure sia un ottimo abbellimento estetico, il trucco, si sa, può essere anche ‘dannoso’ per la pelle. È proprio per questo motivo che, soprattutto durante la quarantena per l’emergenza Coronavirus, sono state davvero tantissime le Vip che hanno preferito non truccarsi. E che, soprattutto, hanno voluto immortalarsi al ‘naturale’ sui rispettivi canali social. È il caso ad esempio di Ilary Blasi. Che completamente senza filtri e trucco, qualche giorno fa, si è mostrata su Instagram incantando, tra l’altro, i suoi numerosi sostenitori. Sapete perché? Perché dalla sua parte, l’ex letterina di Passaparola aveva un ‘accessorio’ davvero splendido: il sorriso. E che ne dite, invece, di Alessia Marcuzzi? Seppure la conduttrice romana non sia affatto amante del trucco pesante, qualche settimana fa, anche lei ha voluto mostrarsi ‘acqua e sapone’. E, vi assicuriamo, così come la bellissima moglie di Francesco Totti, anche lei ha ottenuto un successo davvero smisurato. E, parliamoci chiaro, in effetti non si può dire affatto nulla in contrario.

E che ne dite, invece, di Barbara D’Urso? C’è da ammettere che non è assolutamente la prima volta che la conduttrice televisiva si mostra al naturale. In un suo recente scatto in spiaggia, la campana si è voluta mostrare senza nulla in viso. Così come in questo scatto d’altra parte. Che possiamo dire? Semplice: seppure con capelli ‘arruffati’ dalla notte, completamente senza trucco e con un viso ancora addormentato, la D’Urso è sempre fantastica.

