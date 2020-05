Serena Enardu furiosa con gli haters su Instagram: il durissimo sfogo dell’ex tronista, ecco la sua replica ai messaggi ricevuti dopo la rottura con Pago.

La notizia che Serena Enardu e Pago si sono lasciati di nuovo ha fatto in pochissimo tempo il giro del web. E’ stata la stessa ex tronista di Uomini e Donne ad annunciarlo sul suo profilo Instagram, pubblicando un post molto intenso, con una lunga didascalia che spiegava i motivi della rottura tra lei e il noto cantautore sardo. I due si erano già lasciati dopo l’esperienza a Temptation Island Vip, per poi tornare insieme durante il percorso nella casa del Grande Fratello Vip. Serena ha cercato di riconquistare in tutti i modi Pago e ci è riuscita, ma a quanto pare ora la situazione è nuovamente precipitata dopo un pesante lite. Mentre Pago per il momento ha scelto la via del silenzio, utilizzando i social solo per parlare di lavoro, Serena ha spiegato i motivi della rottura nel suo post e poco fa ha pubblicato un lungo e pesante sfogo contro gli haters che in queste ore l’hanno tempestata di messaggi poco carini: ecco le sue dure parole.

Serena Enardu, pesante sfogo su Instagram contro gli haters: ecco le dure parole dell’ex tronista di Uomini e Donne

Serena Enardu è davvero furiosa. Dopo che qualche ora fa ha ringraziato i suoi followers per il sostegno che le stanno dimostrando da quando ha annunciato la rottura con Pago, ora l’ex tronista ha cambiato totalmente umore a causa di alcuni messaggi ricevuti dagli haters, che l’hanno fatta davvero imbestialire. Ecco perché la Enardu ha deciso di replicare tramite le sue storie Instagram, pubblicando un lungo e pesante sfogo. Stando alle parole di Serena, molti l’hanno accusata di continuare a fare le sue sponsorizzazioni su Instagram nonostante dica di essere triste per la fine della sua storia con Pago. L’ex tronista non ci sta e ha replicato in maniera forte e decisa: “Voi per caso siete quelle persone che se hanno problemi a casa smettono di andare a lavoro o ci vanno con l’aspetto arrabbiato e teso? Io no!”, ha detto arrabbiata Serena, sottolineando che lei, nonostante le difficoltà, trova sempre la forza di reagire, soprattutto in ambito lavorativo, visto che deve continuare a mantenere una casa e un figlio: “Non ho bisogno di mostrare quanto sono forte o quanto sono fragile, questo è il mio profilo. Se non vi sta bene, toglietemi il ‘segui'”, ha aggiunto l’ex gieffina.

Serena è apparsa davvero furiosa e si è detta stanca degli insulti e dei brutti messaggi che riceve: “Commentate pure, ma non venite a dire queste cose a me, perché mi fate solo perdere tempo a leggere i vostri messaggi”, ha concluso.