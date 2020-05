Emma Marrone, annuncio a sorpresa per i suoi followers: l’idea è splendida

Pochissime ore fa, Emma Marrone ha dato uno splendido annuncio a sorpresa a tutti i suoi followers su Instagram: l’idea è davvero geniale.

È una delle cantanti più amate, Emma Marrone. Da quando è ultimato il suo percorso ad Amici più di dieci anni fa, la cantante salentina ha cavalcato l’onda del successo. Spesso alle vette di ogni classifica con i suoi splendidi singoli musicali, l’ex vincitrice del talent di Maria De Filippi vanta di una carriera costellata di numerosi successi. E non lo è soltanto la sua carriera musicale, sia chiaro, ma anche quella ‘social’. Sul suo canale Instagram ufficiale, come raccontato in diversi nostri articoli, Emma decanta di un seguito davvero clamoroso. Sapete perché? Beh, la risposta è davvero semplice! Pensate, il suo profilo conta circa 4 milioni e mezzo di sostenitori. Dei numeri davvero pazzeschi, ammettiamolo. Ma che non fatichiamo affatto a capirne il motivo. Con i suoi fan, Emma ha uno splendido rapporto. Tanto che, spesso e volentieri, li ha resi partecipi dei suoi successi e dei suoi momenti di vita quotidiana. Ma non solo. Pochissime ore fa, ad esempio, la cantante salentina ha voluto condividere con loro un annuncio davvero a sorpresa. Di che cosa parliamo? Vi sveliamo ogni cosa! Vi anticipiamo soltanto che, come al suo solito, la Marrone ha avuto un’idea davvero geniale.

Emma Marrone, incredibile annuncio a sorpresa: la gioia dei suoi fan

Come dicevamo precedentemente quindi, il profilo social di Emma Marrone è davvero attivissimo. Con più di 4 mila posta, la cantante salentina è solita informare i suoi sostenitori di tutto quanto le accade. Lo ha fatto anche qualche ora fa, pensate. Quando, tramite un’Instagram Stories, l’ex vincitrice di Amici ha voluto dare ai suoi sostenitori uno splendido annuncio a sorpresa. Ecco, ma di che cosa parliamo esattamente? Semplice! Del suo compleanno. Tra pochissime ore, la bellissima Emma compirà gli anni. Ed è per questo motivo che, per trascorrere questo giorno ‘in compagnia’ dei suoi sostenitori, la Marrone ha avuto un’idea davvero geniale. Diamoci uno sguardo molto più da vicino.

Con un’incantevole foto di quando era soltanto una bambina, Emma Marrone ha dato appuntamento, seppure virtuale, a tutti i suoi sostenitori per festeggiare insieme il suo trentaseiesimo compleanno. Tramite una diretta social condivisa sul suo canale social ufficiale, l’ex vincitrice di Amici ha deciso di trascorrere una giornata completamente diversa dal solito. Non soltanto con la sua famiglia in Salento dove è ritornata dopo il lockdown per l’emergenza Coronavirus, ma anche insieme a tutti i suoi followers. Insomma, segnatelo sull’agenda: domani, Lunedì 25 Maggio, alle ore 19:00 brinderemo tutti con Emma Marrone.