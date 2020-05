In una delle sue recenti Instagram Stories, Emma Marrone ha spiegato ai suoi followers perché ha sempre i capelli legati: ecco come si mostra.

Non ha bisogno di alcun tipo di presentazione, Emma Marrone. Da quando è terminato il suo percorso ad Amici, la cantante salentina ha cavalcato la cresta dell’onda. Non soltanto il suo successo è aumentato spropositatamente, arrivando a dei numeri pazzeschi, ma anche ogni suo singolo o ogni suo lavoro discografico scalano le vette di tutte le classifiche. Non è un caso, infatti, che anche in termini social, l’ex vincitrice del talent di Maria De Filippi è una vera e propria celebrità di Instagram. Sul famoso e usatissimo social network, la salentina vanta di un seguito clamoroso. Ed è per questo motivo che, spesso e volentieri, interagisce e comunica con i suoi sostenitori. Lo ha fatto anche qualche ora fa. Quando, ritornata da una piacevolissima passeggiata per le strade della città di Roma, Emma ha mostrato i suoi capelli un po’ ‘arruffati’. Un’immagine del tutto inedita. Che, tra l’altro, ha chiaramente spiegato perché, come lei stessa sottolinea, porta sempre i capelli legati. Siete curiosi di vederla anche voi? Diamoci uno sguardo insieme.

Emma Marrone con i capelli ‘arruffati’ su Instagram: immagine inedita

Sul suo canale social ufficiale, Emma Marrone è sempre stata attiva, c’è da ammetterlo. Nonostante la sua vita super frenetica e i numerosi impegni lavorativi, l’ex vincitrice di Amici non ha mai perso occasione di poter comunicare con i suoi numerosi sostenitori. E non può farne a meno nemmeno adesso. Quando, come tutti sapete, ci è stata imposta una dura quarantena. Infatti, è proprio durante questo periodo di emergenza Coronavirus che la cantante salentina, spesso e volentieri, ha condiviso degli scatti davvero inediti. In primis, quando si è mostrata mentre era intenta a fare una verticale in terrazza. Oppure, quando si è ripresa durante un ‘particolare’ allenamento sportivo. Ma, si sa, Emma è una donna ricca di sorpresa. E, pochissime ore fa, non ha potuto fare a meno di mostrarsi in un modo del tutto inedito. Svelando, tra l’altro, un suo piccolo ‘segreto’. Diamoci uno sguardo insieme:

‘Ecco perché ho sempre i capelli legati’, scrive Emma a corredo di questa immagine che la vede completamente senza trucco e con i capelli ‘arruffati’. Insomma, un’immagine del tutto inedita, ma che, d’altra parte, non fa altro che sottolineare la straordinarietà della bella e giovanissima Marrone.

L’avete mai vista in versione ‘casalinga’?

In tempi di quarantena, si sa, si dedica molto più tempo alle nostre case e alla sua pulizia. Anche Emma Marrone l’ha fatto, ovviamente. Anche se, ad un certo punto, è stata colta da uno spiacevole imprevisto.