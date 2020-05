Nel corso della puntata di ieri di Domenica In, Elisa Isoardi ha voluto fare una proposta inaspettata a Mara Venier: ecco di che cosa parliamo.

La puntata del 24 Maggio di Domenica In, così come tutte le altre precedenti, è stata davvero imperdibile ed incredibile. In diretta dalle proprie abitazioni, Mara Venier ha intrattenuto il suo tanto caro ed affezionato pubblico italiano con degli ospiti davvero incredibili. A partire, quindi, da Al Bano fino alla virologa Ilaria Capua o la cantante Anna Tatangelo. Ma non solo. Perché, per ‘inaugurare’ il ritorno de La Prova del Cuoco su Rai Uno, la ‘zia’ Mara ha voluto fare un collegamento con la bellissima e simpaticissima Elisa Isoardi. È proprio in questa occasione che, oltre ad aver parlato delle novità di queste ultime puntate del cooking show, la sua conduttrice ha voluto fare una proposta inaspettata alla Venier. Sapete di che cosa parliamo? Scopriamolo insieme.

Mara Venier, la proposta inaspettata di Elisa Isoardi a Domenica In

Sembra proprio che questa edizione di Domenica In, che, come raccontato in un nostro recente articolo, sta giungendo al termine, sia stata proprio quella delle sorprese. Non soltanto, in una delle sue scorse dirette televisive, a Mara Venier è stato proposto di essere la madrina di Carlotta, la figlia di Eleonora Daniele che, a breve, nascerà, ma anche Elisa Isoardi ha voluto farle, nell’appuntamento di ieri, una richiesta davvero inaspettata. Di che cosa parliamo esattamente? Come dicevamo precedentemente, Lunedì 25 Maggio, dopo tre mesi di assenza completa dai palinsesti, ritornerà La Prova del Cuoco. È proprio per questo motivo che, parlando di cucina e di squisiti primi piatti, la conduttrice del cooking show di Rai Uno ha voluto sorprendere la Venier con una proposta più che inaspettata.

‘Mi ricordo di aver mangiato da te una cacio e pepe, neanche i miei cuochi la fanno così’, ha iniziato a dire la Isoardi ricordando un momento trascorso insieme a Mara Venier. Immediata è stata la reazione della conduttrice di Domenica In. Che, senza troppi peli sulla lingua, ha detto: ‘Se vuoi, vengo a farla da te in trasmissione’. Insomma, un vero e proprio auto invito. Che, com’è giusto che sia, non è assolutamente passata inosservata alla Isoardi. Che, visibilmente entusiasta, ha chiesto immediatamente quando poteva organizzarsi una cosa del genere.