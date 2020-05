Pochissime ore fa, si è diffusa la notizia che tra la conduttrice Alessia Marcuzzi e il marito Paolo Calabresi fosse finita: ecco tutta la verità.

Questo è stato, senza alcun dubbio, l’argomento del giorno: cosa è successo tra Alessia Marcuzzi e suo marito Paolo Calabresi? Come raccontato in un nostro recente articolo, qualche ora fa, Dagospia ha lanciato una clamorosa indiscrezione. Stando a quanto si apprende, sembrerebbe che la conduttrice romana sia ritornata single. In particolare, sembrerebbe che la Marcuzzi abbia deciso di lasciare suo marito durante la quarantena da emergenza Coronavirus. Insomma, una notizia davvero sconcertante, c’è da ammetterlo. E che, com’è giusto che sia, ha completamente spiazzato tutti i loro sostenitori. Ecco, ma è davvero finita così? Dopo ben 6 anni di matrimonio, la coppia si è realmente ‘addio’. A fare chiarezza sulla questione è stato Vanity Fair. Che, tramite un articolo condiviso sul suo sito ufficiale, ha resa nota tutta la verità.

Alessia Marcuzzi e Paolo Calabresi, è finita? Tutta la verità

Alessia Marcuzzi e suo marito Paolo Calabresi Marconi sono convolati a nozze in Gran Bretagna nel 2014. Eppure, sembrerebbe che, dopo ben sei anni d’amore, tra i due sia finita. Non ne abbiamo la conferma, sia chiaro. Anche perché, fino a questo momento, né la conduttrice televisiva e né il suo consorte sono intervenuti al riguardo. Fatto sta che, stando a quanto si apprende da Dagospia, sembrerebbe che sia stata la bellissima Marcuzzi a lasciare suo marito nel periodo della quarantena. Ecco, ma è realmente così? A fare chiarezza è stato Vanity Fair. Che, come dicevamo precedentemente, ha pubblicato un articolo sul suo sito che racconta tutta la verità in merito.

Stando a quanto si apprende, sembrerebbe che tra Paolo Calabresi ed Alessia Marcuzzi non sia affatto finita. ‘Ma fonti vicine alla 47enne smentiscono: lei e il marito stanno ancora insieme’, si legge sul sito di Vanity Fair. Insomma, da come si può chiaramente intuire, sembrerebbe che tra la coppia non sia affatto terminata. Certo è che è da circa un mesetto che la conduttrice non pubblica foto in compagnia di suo marito. Era il 20 Aprile scorso, infatti, quando la Marcuzzi, per augurare al suo consorte un buon compleanno, si è lasciata andare ad una dolcissima e romanticissima dedica.