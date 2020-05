Barbara D’Urso con il pancione: spunta lo scatto del passato su Instagram

Sul suo canale social ufficiale, Barbara D’Urso ha pubblicato uno scatto del passato con il pancione: la foto inedita su Instagram.

Non perde mai occasione di poter condividere degli scatti davvero inediti, Barbara D’Urso. Sul suo canale social ufficiale, come raccontato in diversi nostri articoli, la conduttrice televisiva detiene un successo davvero assoluto. È proprio per questo motivo che, spesso e volentieri, intrattiene i suoi più di 2 milioni di sostenitori con delle incredibili e mozzafiato fotografie. L’ultima, ad esempio, risale a qualche ora fa. Quando la campana ha condiviso uno scatto del suo passato. Sappiamo, infatti, che la D’Urso è solita a questi momenti nostalgia, di amarcord. Già in precedenti occasioni, infatti, la bellissima Barbara ha mostrato ai suoi sostenitori di quando aveva i capelli arancioni. Oppure, i suoi due cagnoloni. Qualche ora fa, però, ha fatto molto di più. Sapete perché? Beh, la risposta è davvero semplice. Probabilmente per la prima volta, la D’Urso ha mostrato una foto di lei con il pancione. Diamoci uno sguardo insieme.

Barbara D’Urso con il pancione: lo scatto del passato

Seppure sia sempre stata molto riservata sulla sua vita privata, in questo ultimo periodo, Barbara D’Urso sta condividendo diversi scatti che riguardano proprio il suo passato ed, in particolare, la sua trascorsa vita sentimentale. Qualche tempo fa, ad esempio, vi abbiamo parlato di quando, in occasione del suo compleanno, la conduttrice televisiva ha condiviso, sul suo canale social ufficiale, una tenerissima foto in compagnia del suo ex compagno Mauro Berardi. Seppure i due non siano mai convolati a nozze, la D’Urso lo ha descritto come ‘l’uomo che più ha amato nella sua vita’. Anche perché, come ben sapete, il produttore cinematografico è il padre dei suoi due figli. Qualche ora fa, invece, la simpaticissima Barbara si è letteralmente superata. Come dicevamo precedentemente, infatti, ha condiviso un suo scatto di quando aveva ancora il pancione.

Dato l’anno riproposto a corredo dello scatto, sembrerebbe che, in questa foto, la conduttrice televisiva a quell’epoca fosse stata incinta di Emanuela Berardi, suo secondogenito. In ogni caso, comunque, si percepisce ad occhio nudo la contentezza della coppia. Non è un caso, infatti, se lo testimoniano anche le parole che la conduttrice televisiva ha voluto scrivervi. ‘La felicità è tutta lì. E riuscita a vederla anche voi dietro quella stella rosa’, scrive Barbara D’Urso a corredo di questo tenerissimo scatto in tre.

Avete mai visto il suo ex marito?

Seppure con Mauro Berardi abbia dato alla luce due splendidi figli, con il produttore cinematografico non è mai convolata a nozze. Il matrimonio per la bellissima conduttrice televisiva, però, arriverà dopo qualche anno. Quando, nel 2002, sposerà Michele Carfora. Dal quale, però, si separerà nel 2006.

