Clizia Incorvaia alle prese con le pulizie domestiche: tutti notano quel ‘dettaglio’, ecco cosa ha appena pubblicato l’ex gieffina sul suo profilo Instagram.

Clizia Incorvaia è al settimo cielo in questi giorni, perché ha finalmente rivisto il suo Paolo Ciavarro dopo circa tre mesi. I due si sono conosciuti nella casa del Grande Fratello Vip e lì è scoccata la scintilla. Dopo aver fatto appassionare il pubblico alla loro storia, sono stati costretti a separarsi a causa della squalifica di Clizia dal reality. Poi, quando è finita anche l’avventura di Paolo, la coppia non ha potuto ricongiungersi a causa del lockdown dovuto all’emergenza Coronavirus. La Incorvaia, infatti, è rimasta in Sicilia per tutto il tempo, mentre Paolo non ha potuto lasciare il Lazio. Almeno fino a due settimane fa, quando Ciavarro è riuscito a volare in Sicilia per motivi lavorativi e dopo due settimane di quarantena, ha potuto rivedere Clizia. I due si sono visti anche davanti alle telecamere di ‘Live – Non è la D’Urso’, ma hanno fatto arrabbiare Barbara D’Urso perché si erano già incontrati prima della diretta. Ora stanno trascorrendo giorni bellissimi insieme in Sicilia, e poco fa Clizia ha condiviso un imperdibile video in cui è alle prese con le pulizie domestiche: un ‘dettaglio’ in particolare ha catturato l’attenzione di tutti. Scopriamo insieme di cosa si tratta!

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro sono finalmente insieme dopo tre mesi di lontananza e stanno trascorrendo dei giorni magici in Sicilia, a casa dell’influencer. Baci, sorrisi e tanta complicità emergono dai video che pubblicano ogni giorno sui social. Poco fa, ad esempio, Clizia ha condiviso sul suo profilo Instagram un nuovo post in cui c’è uno scatto e un video che la vedono alle prese con le pulizie domestiche. La Incorvaia, infatti, tiene in mano una spugnetta per i piatti e una mazza per lavare il pavimento ed è pronta a fare tutte le faccende.

La cosa che è immediatamente saltata agli occhi dei fan, però, è il look di Clizia, che ha uno stile super elegante anche quando fa le pulizie e indossa addirittura dei guanti di gomma perfettamente in tinta con l’abito, ovvero color verde tiffany.

Tantissimi i commenti dei followers di Clizia, che si sono complimentate con lei per il suo stile fashion, così come ha fatto anche Paolo nel video, in cui ha sottolineato l’eleganza e la bellezza della sua compagna.