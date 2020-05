Stando a quanto di apprende Chi, sembrerebbe che tra Giulia De Lellis ed Andrea Damante ci sia stata una lite per gelosia a causa di un gesto di lui.

Tra tutte le coppie formatisi all’interno dello studio di Uomini e Donne, Giulia De Lellis ed Andrea Damante costituiscono quella che, in questi ultimi anni, ha catturato maggiormente l’attenzione del pubblico italiano. E lo hanno fatto anche recentemente. Quando, a più di un anno di distanza dalla loro separazione, l’influencer romana e il deejay veronese sono ritornati ad essere nuovamente un tutt’uno. Dopo aver scoperto diversi tradimenti di lui, lo sappiamo, l’ex corteggiatrice ha tentato, dapprima con Irama e poi con Andrea Iannone, di rifarsi una vita. Ma l’amore che prova per il seducente siciliano è intramontabile. Ed è per questo motivo che, da diversi mesi, sono nuovamente una coppia. Tuttavia, stando a quanto si apprende dal settimanale ‘Chi’, sembrerebbe che i due giovani ragazzi abbiano avuto una piccola lite per gelosia. Ebbene si. Secondo il giornale diretto da Alfonso Signorini, sembrerebbe che Andrea Damante abbia compiuto un gesto social davvero ‘clamoroso’ che, di conseguenza, non sarebbe passato affatto inosservato alla sua bellissima e dolcissima Giulia. Ecco di che cosa parliamo.

Giulia De Lellis, la lite per gelosia con Damante: il gesto non le è sfuggito

Tutto procede alla grande tra Giulia De Lellis ed Andrea Damante. A distanza di più di un anno dalla loro effettiva separazione, la coppia di Uomini e Donne è ritornata a far sognare i loro sostenitori. Soprattutto sui social, sapete? È proprio sui rispettivi canali social che i due giovani ragazzi non perdono mai occasione di poter condividere degli attimi di vita quotidiana o simpatici ed imperdibili siparietti. Tuttavia, stando a quanto si apprende dal settimanale ‘Chi’, sembrerebbe che, proprio su Instagram, il deejay veronese abbia compiuto un gesto social che non è affatto passato inosservato agli occhi della sua ‘Giulietta’. Ecco, ma di che cosa parliamo esattamente? Scopriamolo insieme.

Secondo il giornale diretto da Alfonso Signorini, sembrerebbe che Andrea Damante abbia ‘schiacciato’ con il suo dito il ‘like’ di Instagram ad una foto di Sara Croce, sua ex fiamma dopo la fine della sua storia d’amore con Giulia De Lellis. Un gesto, da come si può chiaramente capire, che non è assolutamente passato inosservato alla sua bella ‘Giulietta’. Che, stando a quanto si apprende dal settimanale, non soltanto lo avrebbe notato, ma avrebbe anche fatto una scenata di gelosia.

Il regalo per l’anniversario

Nonostante, in questi ultimi anni, la storia d’amore tra Andrea Damante e Giulia De Lellis abbia vissuto diversi alti e bassi, pochissimi giorni fa, la coppia ha festeggiato i quattro anni d’amore. Sono passati ben quattro anni da quando, nello studio di Uomini e Donne, il deejay veronese sceglieva la sua ‘Giulietta’. Insomma, una data che non può assolutamente essere dimenticata. E che, tra l’altro, deve essere festeggiata in un modo davvero speciale. Sarà per questo che, in quest’occasione, Damante ha fatto all’influencer romana uno splendido regalato?

