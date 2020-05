Sta andando adesso in onda la semifinale di Amici Speciali, ma chi sono i quattro finalisti? Scopriamo insieme i loro nomi.

Il viaggio di Amici Speciali sta giungendo al termine. Venerdì 5 Giugno, infatti, andrà in onda la Finale di questo ‘esperimento’ di Maria De Filippi. Come raccontato in un nostro recente articolo, quest’anno può essere definito come un anno davvero importante per la regina di Mediaset. Dopo aver ideato la versione ‘celebrities’ del famoso talent di Canale 5, non soltanto la moglie di Maurizio Costanzo ha dovuto fare i conti con l’emergenza Coronavirus e, quindi, riadattare Uomini e Donne a questa pandemia, ma ha anche pensato ad un format completamente inedito: una gara tra ex concorrenti delle passate edizioni dello show. Siamo giunti alla terza puntata. E, come previsto, questa sera 29 Maggio sta andando in onda la Semifinale. Ecco. Ma chi sono i nomi dei finalisti? Chi tra questi rappresentanti della musica e danza italiana concorrerà per l’ultima puntata? Scopriamolo insieme.

Chi sono i quattro finalisti di Amici Speciali?

Sta andando adesso in onda la penultima puntata di Amici Speciali. Seppure durato davvero pochissimo, il percorso di tutti i protagonisti di questo nuovo format del talent di Canale 5 è stato davvero formidabile. Per circa tre settimane, in attesa della puntata finale di Venerdì 5 Giugno, tutti i concorrenti in gara, appartenenti sia al mondo della musica che della danza, hanno regalato delle emozioni davvero incredibili. Peccato che, come raccontato in un nostro recente articoli, da 12 concorrenti, riusciranno a giocarsi l’ultima puntata soltanto 4 di loro. Ebbene si. Proprio tra pochissime ore, infatti, assisteremo all’eliminazione di otto concorrenti. Ecco, ma chi sono i quattro finalisti? Ovviamente, al momento, non sappiamo ancora nulla. La gara è, infatti, ancora in corso. Tuttavia, proprio in questo istante, sta andando in onda la prima parte di gara alla fine della quale verrà decretato il primo finalista.

Chi saranno, quindi, i quattro finalisti che si giocheranno il titolo nella puntata della finale di Venerdì 5 Giugno? Non ci resta che attendere!

I nomi dei quattro finali

In attesa di scoprire chi sono i quattro finalisti, vi sveliamo il primo nome. Dopo un commovente momento con Maria De Filippi, Michele Bravi ha conquistato la prima maglia della finale.