Ilary Blasi dall’oculista con le sorelle: siparietto imperdibile su Instagram

In queste ultime Instagram Stories caricate sul suo canale ufficiale, Ilary Blasi si è mostrata dall’oculista con le sue sorelle: siparietto imperdibile.

È stato un pomeriggio davvero intenso per Ilary Blasi. Come mostrato dalla diretta interessata sul suo canale social ufficiale, la bellissima moglie di Francesco Totti si è recata dall’oculista insieme alle sue sorelle. Non sappiamo per quale motivo le tre Blasi si siano sottoposte a questa visita medica. Fatto sta che, da come mostrato dalle immagini social, la visita si è rivelata una vera e propria scenetta imperdibile. Come raccontato in diversi nostri articoli, l’ex letterina di Passaparola, da quando si è iscritta al famoso ed utilizzatissima applicazione, non perde mai occasione di poter aggiornare i suoi followers di quanto le accade. Ed è proprio per questo motivo che, pochissime ore fa, non ha potuto fare a meno di condividere con i suoi sostenitori questi intensi e divertentissimi momenti vissuti in famiglia. Ecco di che cosa parliamo nel minimo dettaglio.

Ilary Blasi dall’oculista insieme alle sorelle: che ridere!

Sul suo canale social ufficiale, Ilary Blasi è più che attiva. Tramite Instagram, infatti, l’ex letterina di Passaparola non perde mai occasione di poter raccontare ai suoi followers tutto quanto le accade durante le sue giornate. Lo ha fatto, ad esempio, pochissimi giorni fa. Quando, ai suoi sostenitori, ha voluto far fare un giro perlustrativo all’interno della sua casa. Come un vero e proprio ‘giro turistico’, la bellissima moglie di Francesco Totti non soltanto ha svelato qualche dettaglio in più della sua ampissima dimora romana, ma ha voluto mostrare anche diverse foto inedite del suo compagno. Pensate che sia finita qui? Nient’affatto! Perché, come dicevamo precedentemente, pochissime ore fa, Ilary Blasi ha voluto mostrare ai suoi sostenitori un divertentissimo momento in famiglia. Tra le sorelle Blasi e i rispettivi mariti, bisogna ammetterlo, si respira un’atmosfera più che esilarante. A rendere ancora più incredibile ed imperdibile il momento, però, è un’unica cosa: si trovano all’interno lo studio di un oculista. Come dicevamo precedentemente, non sappiamo per quale motivo Ilary si sia recata a fare questa visita medica. Se, magari, si è recata per lei o se ha voluto accompagnare le sue sorelle. Fatto sta che, da come mostrato dalle immagini, è bastato davvero poco per divertirsi. Ma cosa è successo esattamente? Ciascuno di loro, a turno, si è presentato dinanzi alla classica ‘lavagnetta’ per leggere a distanza tutte le lettere. Ognuno ha cercato di fare il possibile, fino a quando è giunto il momento di Ilary Blasi.

‘Non capisco’, ha detto Ilary Blasi mentre si rivolgeva a sua sorella, scatenando, tra l’altro, la risata fragorosa di tutti i presenti.