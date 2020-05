Antonella Clerici, sono stati svelati i dettagli del suo nuovo programma televisivo: la conduttrice è pronta a ritornare, la notizia tanto attesa.

Si tratta, senza alcun dubbio, di una notizia tanto attesa: Antonella Clerici si appresta a tornare in tv. Dopo l’addio a La Prova del Cuoco di un paio di anni fa e la volontà di trasferirsi in campagna, la famosa ed apprezzatissima conduttrice è pronta a ritornare sul piccolo schermo. Si vociferava già da un po’ di tempo, in realtà, che la Clerici sarebbe ritornata a fare ciò che ha sempre amato fare. Eppure, soltanto adesso ne abbiamo la conferma. Sembrerebbe, infatti, che, nella prossima stagione televisiva, l’Antonellina Nazionale ritorni in tv. Ma sapete con che cosa? Stando a quanto si apprende da TV Blog, sembrerebbe che il nuovo programma in arrivo sia davvero formidabile. E, soprattutto, che rispecchia alla grande l’esigenze della conduttrice. Ecco alcuni dettagli.

Antonella Clerici, nuovo programma in arrivo: svelati alcuni dettagli

Quella che partirà a settembre, ammettiamolo, sarà una stagione televisiva davvero formidabile. Non soltanto perché, come raccontato in un nostro recente articolo, sembrerebbe che Mara Venier abbia deciso di apportare delle modifiche al suo Domenica In, ma anche perché assisteremo al ritorno tanto atteso di Antonella Clerici. Ebbene si. Dopo due anni di assenza, l’ex conduttrice de La Prova del Cuoco è pronta a ritornare sul piccolo schermo. L’annuncio è stato dato dalla diretta interessata durante un suo recente intervento a Domenica In. Eppure, soltanto TV Blog è riuscito a svelare, in anteprima, qualche dettaglio in più sul nuovo programma della Clerici. Ecco, ma esattamente di che cosa parliamo? Cerchiamo di capirne tutti i dettagli.

Stando a quanto si appende da TV Blog, sembrerebbe che il nuovo programma di Antonella Clerici ‘studiato’ per il suo ritorno in televisione sia stato cucio su misura per lei. Da come si può chiaramente leggere dal sito web, sembrerebbe che il programma sia, fino a questo momento, denominato ‘La Casa nel Bosco’, con un netto richiamo, quindi, alla sua tenuta in campagna dove ha deciso di trasferirsi con il suo compagno, e che oltre a parlare di cucina, dedicherà ampio spazio all’intrattenimento e chiacchiere in amicizia. Ecco, ma quando andrà in onda? Stando a quanto si legge, sembrerebbe che il nuovo programma di Antonella Clerici andrà in onda, dal lunedì al venerdì, verso mezzogiorno.

A quando il matrimonio con Vittorio Garrone?

È diverso tempo, lo sappiamo, che Antonella Clerici fa coppia fissa con Vittorio Garrone. A quando, quindi, il matrimonio? Beh, stando a quanto dichiarato dal diretto interessato a Domenica In, sembrerebbe che questo momento non sia così tanto lontano.