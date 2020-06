Pochissime ore fa, Federica Nargi si è mostrata con un look completamente rivoluzionato: così non l’avevamo mai vista ed Instagram si ‘smuove’.

Tra tutte le veline che si sono alternate sul bancone di Striscia la Notizia, ammettiamolo, Federica Nargi è colei ha ottenuto, ed ancora adesso lo detiene, un successo davvero incredibile. In coppia con la bellissima Costanza Caracciolo, la giovanissima romana ha saputo facilmente conquistare il pubblico italiano. Sarà per la sua simpatia e bravura, ma anche per la sua naturale bellezza, eppure la compagna di Alessandro Matri detiene un seguito davvero assoluto. Soprattutto, su Instagram, sapete? È proprio sul suo canale social ufficiale che l’ex velina vanta di un numero di followers più che considerevole. Con cui, tra l’altro, è solita condividere tutto ciò che la riguarda. Lo ha fatto anche qualche ora fa. Quando, durante una piacevolissima Domenica in famiglia, la Nargi ha voluto mostrare ai suoi sostenitori il clamoroso cambio di look. Clamoroso, si! Perché, badate bene, così non l’avevamo mai vista. Ma di che cosa parliamo? Diamoci uno sguardo molto più da vicino.

Federica Nargi, clamoroso cambio di look: si è mostrata così su Instagram

È sempre molto attiva sul suo canale social ufficiale, Federica Nargi. Spesso e volentieri, l’ex velina di Striscia la Notizia condivide degli scatti favolosi che descrivono alla grande la sua smisurata bellezza. L’ultimo, ad esempio, risale a qualche ora fa. Quando, durante una piacevolissima Domenica in famiglia, la compagna di Alessandro Matri si è voluta far immortalare in forma più che smagliante. Come al suo solito, l’ex velina è davvero bellissima. Tuttavia, ciò che non può assolutamente passare inosservato, oltre che il suo fascino e la sua eleganza, è il clamoroso cambio di look. Ebbene si. Ma siete curiosi di saperne di più? Guardare per credere!

Ebbene si. Federica Nargi è diventata bionda. Un clamoroso cambio di look, insomma. Anche perché, ammettiamolo, noi siamo abituati a vederla mora. E, a quanto pare, vi ritornerà presto. Tuttavia, in un batter baleno, il post in questione è stato bombardato dai suoi sostenitori. Sono davvero tantissimi, infatti, che sono rimasti stupiti da questo cambio. A voi piace?