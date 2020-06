A pochi giorni dalla fine di Pomeriggio Cinque, Barbara D’Urso ritorna in tv: splendido annuncio a sorpresa su Instagram.

È una delle conduttrici televisive più amate ed apprezzate dal pubblico italiano. Al timone di numerosi programmi, Barbara D’Urso decanta di un successo e di un seguito davvero clamoroso. Soprattutto su Instagram. Con un profilo social che vanta di un numero di followers davvero considerevole, la conduttrice campana non perde mai occasione di poter condividere con loro dei veri e propri annunci a sorpresa. Non soltanto, quindi, incantevoli ed entusiasmanti scatti fotografici, ma anche tutto ciò che riguarda la sua vita lavorativa. È proprio per questo motivo che, pochissime ore fa, non ha potuto fare a meno di svelare una sorpresa davvero incredibile. Di che cosa parliamo? Da quanto traspare in quest’ultima Instagram Stories, sembrerebbe che, dopo Pomeriggio Cinque, la D’Urso sia pronta a ritornare in Tv. Ebbene si. Ma di che cosa parliamo esattamente? Scopriamolo insieme.

Barbara D’Urso in tv dopo Pomeriggio Cinque: che gioia!

Seppure siano trascorsa meno di una settimana dal suo saluto a Pomeriggio Cinque e manchi davvero pochissimo, invece, a quello di Live-Non è la D’Urso, pochissime ore fa, Barbara D’Urso ha voluto condividere con il suo numeroso pubblico social uno splendido annuncio a sorpresa. Sappiamo che, come raccontato in diversi nostri articoli, la conduttrice televisiva è solita interagire con i suoi sostenitori. E, soprattutto, raccontare loro tutto ciò che le capita. Non soltanto, quindi, pubblica deliziosi scatti fotografici che, com’è giusto che sia, rappresentano alla grande la sua smisurata bellezza, ma condivide anche informazioni riguardante la sfera lavorativa. Ecco. È proprio su questo argomento che, pochissimi ore fa, la campana non ha potuto fare a meno di tenersi per sé una notizia davvero fantastica. Di che cosa parliamo esattamente? Siete proprio curiosi di saperlo? Ovviamente, vi sveleremo ogni minimo dettaglio. Vi anticipiamo che, molto presto, la bellissima napoletana ritornerà in Tv. Bando alle ciance. Diamoci uno sguardo insieme molto più da vicino:

Ebbene si. Barbara D’Urso finalmente ritornerà in Tv con ‘Ugo’. Erano gli anni 2002 e 2003 quando, in coppia con Marco Columbro, la bellissima conduttrice televisiva era la protagonista indiscussa di questa fantastica sit com. Una serie televisiva che, all’epoca, ha riscosso un successo davvero smisurato. E che, senza alcun dubbio, continuerà a riscuoterla ancora adesso. Ecco, ma quando potremo ammirarla in tutta la sua bellezza. Stando a quanto si apprende da questa Instagram Stories, sembrerebbe che tutti gli episodi saranno possibili sul piccolo schermo tutti i giorni, dal lunedì al venerdì dalle ore 12:15 fino alle ore 14:50. Insomma, segnatelo sull’agenda. Perché è un appuntamento davvero imperdibile.