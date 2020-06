Amici Speciali, vince Irama: sapete cosa è accaduto subito dopo la finale?

Amici Speciali, Irama vince questa prima edizione del talent di Canale 5: ma sapete cosa è accaduto subito dopo la finale?

Il percorso di Amici Speciali è purtroppo finito. Dopo quattro imperdibili ed incredibili puntate, il talent di Maria De Filippi è giunto al termine. Nel corso dell’ultimo appuntamento andato in onda venerdì 5 Giugno, infatti, è stato decretato il vincitore. Come al suo solito, la puntata di ieri sera è stata davvero fenomenale. Le esibizioni che si sono susseguite sono state formidabili. E, soprattutto, le emozioni vissute in diretta televisiva sono state davvero superlative. A fine puntata, però, soltanto uno dei quattro finalisti è riuscito a trionfare. E, come raccontato in un nostro recente articolo, dopo un ‘duello’ finale con Michele Bravi, Irama è riuscito a vincere Amici Speciali. È stato tutto bellissimo, c’è da dire. Ma sapete cosa è accaduto subito dopo la finale? Diamoci uno sguardo molto più da vicino.

Irama vince Amici Speciali: sapete cosa è accaduto subito dopo?

La finale di Amici Speciali, bisogna ammetterlo, è stata davvero imperdibili. Così come tutte le altre puntate del talent o, in linea generale, ciascun programma di Maria De Filippi, anche l’ultima puntata del talent di Canale 5 è stata più incredibili. I quattro finali si sono esibiti in delle performances davvero da urlo. Che, com’è giusto che sia, hanno conquistato tutto il pubblico da casa ed, ovviamente, in studio. Alla fine, però, soltanto uno ha vinto. E questo è proprio Irama. La giovanissima voce di ‘Mediterranea’ e di tantissimi altri successi musicali, in un duello finale con Michele Bravi, è stato colui che è riuscito ad avere la meglio. Ecco, ma siete curiosi di sapere cosa è successo subito dopo la finale e, soprattutto, dopo la sua proclamazione? Diamoci uno sguardo insieme.

Da come si può chiaramente leggere dai commenti riproposti in alto, appena letto il nome del vincitore di Amici Speciali, i fan del programma ed ovviamente, di Irama si sono riversati sotto il profilo social ufficiale del talent per esprimere il loro pensiero su Irama. Ce ne sono davvero tantissimi di questo tipo, ve lo assicuriamo. Davvero in tantissimi, infatti, hanno apprezzato la vittoria del giovane Filippo Fanti. Voi siete stati contenti?

E pensare che non voleva partecipare…

Ebbene si. Avete letto proprio bene. In una recente intervista radiofonica ad Anna Pettinelli, Irama ha confessato per la prima volta che non voleva affatto partecipare al programma. Eravamo in piena emergenza Coronavirus quando Maria De Filippi gli ha proposto di partecipare. E, stando a quanto ha raccontato in diretta, la regina di Mediaset ha dovuto faticare un po’ per ricevere un ‘si’ da parte di Irama. E, a questo punto, ha fatto più che bene, no?

