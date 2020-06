Mara Venier ritorna alla conduzione di Domenica In dopo la frattura al piede della settimana scorsa: quel dettaglio non passa inosservato.

Ci siamo: anche oggi 7 Giugno è andata in onda una nuova puntata di Domenica In. Per la trentanovesima volta, Mara Venier è stata al timone di un appuntamento davvero imperdibile. Non soltanto per i numerosi ospiti che, come raccontato in un nostro recentissimo articolo, sono stati più che incredibili, ma anche perché, per la prima volta in assoluto, la ‘zia’ Mara ha condotto con la gamba ingessata. Proprio una settimana fa prima di condurre il suo show della Domenica pomeriggio, la conduttrice televisiva è caduta per la scale. Procurandosi, così, una bella frattura alla gamba. Tuttavia, nonostante questo piccolo incidente di percorso, la Venier ha deciso ugualmente di andare in onda. Seppure con la gamba appoggiato ad un rialzo, Mara è sempre bellissima e sorridente. Ma voi ci avete fatto caso a quel dettaglio? Di che cosa parliamo? Diamoci uno sguardo insieme.

Domenica In, Mara Venier dopo la frattura: il dettaglio non sfugge

A distanza di una settimana dalla frattura al cuboide, Mara Venier è tornata alla conduzione di Domenica In. Siamo quasi giunti alle battute d’arresto di questa edizione e, nonostante la gamba ingessata, la conduttrice televisiva non ha voluto affatto rinunciare al questo nuovo appuntamento. E così con una splendida camicetta verde e con un sorriso davvero smagliante, la zia Mara è stata al timone di un appuntamento davvero imperdibile. Tuttavia, c’è un dettaglio che non è potuto assolutamente passare inosservato. Di che cosa si tratta? Diamoci uno sguardo insieme:

Notate nulla di strano? Diciamoci la verità, sono dei dettagli che non possono assolutamente passare inosservati. Facciamo riferimento, infatti, a quel corno posizionato accanto alla sua postazione. E a quel braccialetto fatto di piccolini cornicelli.

Perché è andata in onda nonostante la frattura?

Nonostante la frattura al cuboide, come dicevamo precedentemente, Mara Venier ha deciso ugualmente di andare in diretta. Ecco, ma perché? A spiegare ogni cosa è stata la diretta interessata. Che, appena iniziata la puntata di questa Domenica, ha voluto ampiamente spiegare perché ha preso questa decisione.Così come aveva deciso di fare in piena emergenza Coronavirus, la ‘zia’ Mara ha voluto essere in diretta televisiva perché consapevole che quest’anno è stato un anno davvero particolare proprio a causa della pandemia e, per questo motivo, ha deciso di fare compagnia il suo pubblico. ‘Abbiamo passato questi messi assieme, questo periodo difficile, dove io sono arrivata qua impaurita, non volevo continuare’, ha iniziato a dire la conduttrice. Per poi concludere: ‘Mi sembrava brutto mollare per una frattura. Per cui, ho deciso di continuare con il sorriso questa avventura. Perché questa Domenica In rimarrà nella storia’.