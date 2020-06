‘Live – Non è la D’urso’, duro scontro tra Elena Morali e Simona Izzo: interviene anche Enrica Bonaccorti, volano parole pesanti in diretta.

La puntata di ieri di ‘Live – Non è la D’Urso’ è stata, come sempre, un grande successo. Il talk condotto da Barbara D’Urso è stato uno dei pochi show a non essere sospesi durante l’emergenza Coronavirus. La conduttrice napoletana con le sue trasmissioni in diretta ha tenuto compagnia alla gente chiusa in casa per il lockdown, facendo inoltre tanta informazione. Anche la puntata andata in onda ieri sera, infatti, ha dedicato un ampio spazio inziale all’attualità, con notizie relative alla particolare situazione che stiamo vivendo. Poi, nella seconda parte della serata, ampio spazio al gossip e alla cronaca rosa. Tra le protagoniste della puntata, anche Elena Morali, che da settimane è ospite dalla D’urso per parlare della sua storia con Luigi Mario Favoloso, ex di Nina Moric. Ora la modella croata ha trovato di nuovo l’amore accanto al suo nuovo compagno, mentre Favoloso continua la sua travagliata storia con la Morali, che ieri sera ha avuto un pesante scontro in diretta con Simona Izzo ed Enrica Bonaccorti: in studio sono volate parole grosse, ecco tutti i dettagli.

‘Live’, Elena Morali e Simona Izzo, durissimo scontro: parole pesanti in diretta, ecco cos’è successo nel dettaglio

La puntata di ieri sera di ‘Live – Non è la D’Urso’ ha dedicato un ampio spazio alla storia d’amore tra Elena Morali e Luigi Mario Favoloso. La soubrette e l’ex di Nina Moric sono felici insieme, ma la loro relazione è piuttosto travagliata, tanto che anche la madre di lui, da sempre sostenitrice del loro amore, la scorsa settimana ha fatto un passo indietro, dicendo che la Morali l’ha un po’ delusa. Ospite in studio per parlare di questa situazione, l’ex del comico Scintilla si è dovuta scontrare con Simona Izzo, opinionista abituale del programma della D’Urso, che l’ha accusata di andare in tv solo per parlare dei suoi amori. La replica della Morali è stata molto piccata: “Dice che io vado in tv per i mieri flirt quando lei lavora solo grazie ai suoi mariti!”, ha detto con forza. Parole pesanti, alle quali la Izzo ha risposto in maniera piuttosto tranquilla: “Io ho fatto delle cose, ho fatto 30 film e scritto 25 libri. Ti auguro di avere un lavoro tuo e poi di amare anche degli uomini”, ha replicato.

Nello scontro è intervenuta, poi, anche Enrica Bonaccorti, che ha appoggiato la Izzo attaccando anche lei duramente Elena Morali. Voi da che parte state?