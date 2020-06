Uomini e Donne, vi ricordate chi ha corteggiato Cecilia Zagarrigo prima di Carlo Pietropoli? Ecco cosa occorre sapere su di lei.

Siamo, purtroppo, giunti all’ultima puntata di Uomini e Donne. Ebbene si. Proprio quest’oggi, martedì 9 Giugno, andrà in onda l’ultimo ed imperdibile appuntamento con il dating show di Maria De Filippi. Ed è per questo motivo che si è scelto di salutare il pubblico in un modo davvero straordinario. Di che cosa parliamo? Beh, la risposta è davvero semplice: mandando in onda le rispettive scelte di Sara Shaimi e Carlo Pietropoli. Nonostante l’interruzione del loro percorso all’interno dello studio televisivo di Canale 5 a causa dell’emergenza Coronavirus, i due giovani tronisti hanno deciso di compiere ugualmente la loro scelta. E di aprire, quindi, il loro cuore a quella persona che, in questo ultimo periodo, non hanno mai smesso di pensare. Ecco, ma cosa sappiamo di Carlo? Beh, al momento, proprio nulla. Sappiamo che, ancora prima della pandemia, il tronista aveva alla sua corte anche Cecilia Zagarrigo. Ecco, a proposito di lei, vi ricordate che la giovanissima influencer non è affatto un volto sconosciuto a Uomini e Donne, ma che, in passato, ha già corteggiato ben due ragazzi?

Cecilia Zagarrigo, vi ricordate chi ha corteggiato a Uomini e Donne prima di Carlo?

Sin dal primo momento, Cecilia Zagarrigo ha saputo conquistare l’attenzione di Carlo Pietropoli, bisogna ammetterlo. Nonostante ‘alla sua corte’, il giovane tronista avesse già altre ragazze e, soprattutto, diversi percorsi già avviati, appena scesa le scale di Uomini e Donne la bellissima influencer, il Pietropoli non ha completamente capito più nulla. Certo, il loro percorso ha vissuto diversi alti e bassi. Tuttavia, l’interesse che entrambi provavano l’uno per l’altro era davvero forte. Ed è per questo che facilmente sono riusciti a superare qualsiasi ostacolo. Non sappiamo cosa sia successo tra di loro in questo periodo. Tuttavia, se vi state chiedendo dove abbiamo già visto la bellissima Cecilia, vi rispondiamo che la Zagarrigo non è affatto un volto noto di Uomini e Donne. Ma che, già in precedenza, ha corteggiato. Ecco, ma chi? Siete proprio curiosi di scoprirlo? Diamoci uno sguardo insieme!

Ancora prima di Carlo Pietropoli, Cecilia Zagarrigo è ‘approdata’ a Uomini e Donne per due altri tronisti. Era l’anno 2016 quando, dopo essere uscita da una relazione amoroso di ben tre anni, la ragazza scende le scale per Oscar Branzani. Decidendo, ancora prima della scelta, di lasciare lo studio perché certa che il napoletano non fosse interessato a lei. Terminata questa esperienza, ci riproverà qualche mese più tardi. Quando il tronista Luca Onestini, affascinato dal percorso precedente, decise di richiamarla. Anche in questo caso, però, non andò a buon fine.

Ve la ricordate a Temptation Island?

Non soltanto Uomini e Donne, ma anche Temptation Island Vip. Nella scorsa edizione, Cecilia Zagarrigo è stata la bellissima e simpaticissima tentatrice di Stefano Macchi, il compagno di Anna Pettinelli.