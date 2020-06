A qualche ora di distanza dalla scelta di Sara Shaimi a Uomini e Donne, Matteo Guidetti ha voluto scrivere il suo primo messaggio su Instagram.

Durante l’ultima puntata di Uomini e Donne, lo sappiamo, sono state mandate in onda le scelte di Sara Shaimi e Carlo Pietropoli. Seppure in questi ultimi mesi, si è offerto ampio spazio a Giovanna Abate e ai suoi pretendenti, i due giovani tronisti hanno ugualmente concludere in bellezza i loro percorsi. In bellezza, si! Perché sia Sonny che Cecilia hanno risposto in modo positivo. Ma cosa ne è stato, invece, delle non scelte? Beh, per quanto riguarda Ginevra, l’altra corteggiatrice del bel Pietropoli, abbiamo visto che anche lei, dopo la quarantena, era giunta alle stesse conclusioni di Carlo. A differenza, invece, di Matteo Guidetti. Che, alle parole di Sara, non ha potuto fare a meno di piangere e di rimanerci davvero male. È proprio per questo motivo che, a distanza di poche ore dalla messa in onda della scelta, il giovane corteggiatore ha voluto scrivere un chiaro ed emozionante messaggio per l’ex tronista. Ecco i dettagli.

Uomini e Donne, il messaggio Instagram di Matteo dopo la scelta

Una cosa è certa: Matteo Guidetti ha fortemente pensato a Sara Shaimi durante la quarantena da emergenza Coronavirus. Lo si capisce chiaramente dallo splendido regalo che, appena entrato nello studio di Uomini e Donne, il corteggiatore ha voluto fare alla romana. Sin dal primo momento, l’interesse del giovane emiliano nei confronti della tronista era visibile ad occhio nudo. È proprio per questo motivo che, appena resosi conto di non essere lui la scelta, non ha potuto fare a meno di trattenere le lacrime. Ci credeva fortemente in questa storia, Matteo. Inevitabile e, soprattutto, più che comprensibile la sua tenerissima reazione. Ma non è affatto finita qui. Perché, a poche ore di distanza dalla messa in onda della scelta della Shaimi, così come Sonny, anche il bel Guidetti è ritornato sui social. Scrivendo, così, un messaggio davvero emozionante.

Con uno sfondo completamente nero e in sottofondo una canzone più che strappalacrime, Matteo Guidetti ha voluto inaugurare così il suo ritorno sui social dopo la messa in onda della scelta di Sara a Uomini e Donne. ‘E anche se ora non ci parliamo, vorrei tu sia felice anche senza di me’, queste le parole della canzone che il giovane emiliano ascolta in quel preciso istante e che, a quanto pare, sembra descrivere alla grande il suo attuale stato d’animo. Come dicevamo precedentemente, Matteo ci teneva veramente a costruire qualcosa con la romana. Dal canto suo, però, Sara è stata più che sincera nel dirgli che il suo cuore la portava da un’altra parte.