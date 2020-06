Prima estate di Stefano De Martino senza la compagnia di Belen Rodriguez: il ballerino è stato beccato in barca proprio con lei.

Sono al centro dell’attenzione di tutti in questo ultimo periodo, Stefano De Martino e Belen Rodriguez. A distanza di più di un anno dal loro ritorno di fiamma, la bellissima coppia sembrerebbe stia vivendo una nuova crisi. Non sappiamo quali siano stati i reali motivo del loro allontanamento. Anche perché i diretti interessati, fino a questo momento, non hanno assolutamente proferito parola. Certo, tramite un video condiviso sul suo canale social ufficiale, la showgirl argentina ha ammesso di non stare vivendo un periodo affatto facile. Tuttavia, non ha assolutamente specificato cosa stia accadendo tra lei e l’ex ballerino di Amici. Dello stesso punto di vista è il bel De Martino. Che, in una recente intervista per Tv Sorrisi e Canzoni, ha chiaramente detto che vorrebbe che la sua vita privata restasse tale. Quindi, purtroppo, al momento non abbiamo ulteriori cose da potervi dire sulla coppia. Fatto sta che, comunque, continuano ad essere lontani. Belen è a Milano con la sua famiglia e Santiago. Mentre Stefano è a Napoli per lavoro. Ed è proprio qui che, infatti, sta iniziando la sua estate senza l’argentina. Perché? Capiamone di più.

Stefano De Martino senza Belen: sorpreso in barca con lei

Sono diverse settimana che, come raccontato da Stefano De Martino in sue diverse Instagram Stories, l’ex ballerino di Amici è a Napoli per lavoro. Tra pochissimi giorni inizia la nuova edizione di Made in Sud. E il suo conduttore, così, si è recato nel capoluogo per dare inizio alle prove. Ma non solo. In questi ultimi giorni in Campania si sta iniziando a respirare aria di estate. Ed è per questo motivo che Stefano, approfittando delle bellissime giornate di sole, ha iniziato a godersi questa piacevolissima atmosfera senza Belen. Questo è quanto traspare da alcune nuove fotografie pubblicate sul settimanale ‘Chi’. Ecco, ma è da solo? Assolutamente no! Stando da quanto si può chiaramente vedere dagli scatti condivisi sul giornale, il bel De Martino non è affatto da solo a rilassarsi e a prendere il sole in barco, bensì è in dolce compagnia. Di chi parliamo? Diamoci uno sguardo insieme:

Ebbene si. Stando alle fotografie pubblicate sul settimanale ‘Chi’, sembrerebbe che Stefano non sia affatto da solo in barca a godersi questo piccolo approccio di estate, bensì in compagnia di sua sorella Adelaide e di un suo amico. La famiglia De Martino, lo sappiamo, è molto unita. Sarà proprio per questo motivo che la giovanissima Adelaide sta cercando di stare vicino a suo fratello in questo momento così delicato per lui.

