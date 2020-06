Scatta il bacio tra Gemma Galgani e Nicola Vivarelli! La dama del Trono Over ha raccontato tutto in un’intervista a Uomini e Donne Magazine. Ecco le parole della protagonista di Uomini e Donne.

Gli ultimi mesi colpiti dall’emergenza Coronavirus sono stati particolari per tutti: per Gemma Galgani, Dama del Trono Over, la pandemia ha avuto una piccola nota positiva. Durante la versione inedita del programma, la donna ha conosciuto ‘Sirius’ in chat. Dopo lunghe chiacchierate, i due si sono incontrati in studio: la loro conoscenza ha destato non poco scalpore data la notevole differenza d’età. Lui ha 26 anni mentre lei 70: nonostante le critiche ed i giudizi, i due continuano la loro storia ed oggi, 12 giugno, è arrivata una notizia incredibile che riguarda proprio loro. Gemma in un’intervista ha rivelato che è scattato l’attesissimo primo bacio: ecco le parole della Dama.

Uomini e Donne, Gemma Galgani e Nicola Vivarelli clamoroso: è successo in taxi

E’ scattato finalmente il bacio tra Gemma Galgani e Nicola Vivarelli: a pochi giorni dal termine di stagione di Uomini e Donne, la famosa Dama del Trono Over in un’intervista a Uomini e Donne Magazine ha rivelato tanti dettagli sulla loro storia. Diversi giorni fa la coppia ha fatto una romantica passeggiata per le vie di Roma: sono stati fotografati mentre camminavano complici e vicini. La Galgani ha rivelato di aver trovato nei passanti tanta comprensione ed ha confessato di aver ricevuto saluti da parte di fan. Lontani dalle telecamere, Gemma e Nicola hanno trascorso delle ore di pura realtà: la Dama ha raccontato una scenetta davvero romantica accaduta in taxi prima di salutarsi. “Sfiorandoci la pelle, giocherellando con incroci delle dita, riabituandoci al calore umano. Prima di scendere dal taxi ci siamo salutati con un bacio a stampo attraverso la mascherina, che seppur sia stato un bacio ‘last minute’, ha la sua importanza”: è questa la rivelazione della protagonista di Uomini e Donne.