Mara Venier, il gesto verso Stefano De Martino non è passato inosservato: svelato il motivo

Nel corso della puntata scorda di Domenica In, Mara Venier ha compiuto un gesto verso Stefano De Martino che non è sfuggito: svelato il motivo.

Nel corso della puntata scorsa di Domenica In, oltre che ad altri imperdibili ed incredibili ospiti, Mara Venier si è collegata in diretta da Napoli con Stefano de Martino. Questa sera, Martedì 16 Giugno, come raccontato in un nostro recentissimo articolo, inizierà la nuova stagione di Made in Sud. È proprio per questo motivo che il ballerino campano ha voluto collegarsi in diretta televisiva con ‘zia’ Mara. Un momento davvero indimenticabile, c’è da ammetterlo. Non soltanto perché, in quest’occasione, i due hanno dato ampia prova del profondo legame e della profonda stima che li lega, ma anche per un ‘particolare’ gesto della Venier nei confronti di Stefano che non è affatto passato inosservato. E non lo diciamo noi, sia chiaro. Piuttosto, un commento di un utente Instagram apparso sotto l’ultimo post social della conduttrice televisiva. Un commento preciso e chiaro, al quale, com’è suo solito fare, Mara non ha potuto fare a meno di non rispondere. Ma ecco tutti i dettagli.

Stefano De Martino, il gesto di Mara Venier non passa inosservato: cos’è successo

Per ‘inaugurare’ la nuova edizione di Made in Sud, quindi, Stefano De Martino si è collegato, in diretta da Napoli, durante la puntata scorsa di Domenica In. È proprio in quest’occasione che, a pochi giorni dal debutto dello show, il suo conduttore ha svelato qualche piccolo ‘dettaglio’ in più. Non soltanto, quindi, battute e risate con Mara Venier, ma anche delle vere e proprie rivelazioni sul programma basato sulla ‘comicità terrona’ che, tra pochissimi istanti, inizierà su Rai Due. Ma non è affatto finita qui. Sapete perché? Gli spettatori più attenti dello show della Domenica pomeriggio non hanno potuto fare a meno di notare un ‘particolare’ gesto che la conduttrice veneta avrebbe commesso nei confronti di Stefano. Ecco, ma di che cosa parliamo esattamente? Scopriamolo insieme.

Da come si può chiaramente vedere dal messaggio Instagram riproposto in alto, sembrerebbe che a questo utente Instagram, ma anche a tanti altri dato il numero di ‘likes’ ricevuto, non sia affatto passato inosservato che Mara Venier non abbia chiesto nulla sua presunta crisi tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez. Immediata è stata la risposta della conduttrice veneta. Che, senza troppi peli sulla lingua, ha risposto: ‘Ci vuole rispetto sempre’. Ecco, è proprio per questo motivo che, nel corso della sua intervista a Domenica In, la Venier non ha proprio parlato di Belen.