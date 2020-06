Pochissime ore fa, Alessia Marcuzzi ha letteralmente perso le staffe su Instagram: il duro sfogo della conduttrice televisiva sul suo canale ufficiale.

Oltre a decantare di un successo clamoroso in televisione, Alessia Marcuzzi è molto apprezzata e seguita anche su Instagram. Con un profilo social ufficiale che conta più di 4 milioni e mezzo di followers, la conduttrice televisiva non perde mai occasione di poter interagire e comunicare con loro. Con essi, come raccontato in diversi nostri articoli, la romana ha uno splendido rapporto. È proprio per questo motivo che, spesso e volentieri, ha voluto renderli partecipi di tutto ciò che le capitava. Non soltanto, quindi, imperdibili e mozzafiato scatti fotografici, ma anche annunci inerenti alla sua vita lavorativa e, perché no, anche dei veri e proprio sfoghi. Ecco. È proprio questo che è accaduto qualche ora fa. Appena terminata la diretta social con tre splendide donne che l’hanno aiutato a realizzare ‘Luce’, la sua linea di prodotti dedicati allo skincare completamente naturali, la Marcuzzi si è lasciata andare ad un pesante sfogo verso alcuni utenti Instagram che, durante la diretta, hanno espresso dei commenti poco carini verso queste tre donne. Ma scopriamo qualche cosa in più.

Alessia Marcuzzi, il duro sfogo su Instagram: cos’è successo

Appena terminata, quindi, una diretta social con le tre donne che hanno permesso la realizzazione dei prodotti di ‘Luce’, Alessia Marcuzzi non ha potuto fare a meno di ritornare a mostrarsi ai suoi sostenitori, lasciandosi andare, come dicevamo precedentemente, ad un duro sfogo. Stando a quanto si apprende dalle parole della conduttrice televisiva, sembrerebbe che, durante la chiacchierata social, siano apparsi dei commenti inopportuni e poco piacevoli nei confronti delle sue interlocutrici. È proprio per questo motivo che, appena terminato il tutto, la romana non ha potuto fare a meno di ritornare sull’argomento. ‘Mi sono sentita in imbarazzo io per loro’, ha iniziato a dire Alessia Marcuzzi. Ma andiamo molto più nel dettaglio. E cerchiamo di capire esattamente cosa ha detto sul suo canale social ufficiale.

‘Questi uomini piccoli così che scrivono questi cose indecenti a delle persone che lavorano seriamente, io mi sono sentita in imbarazzo per loro. Chiedo scusa pubblicamente a tutte e tre’, ha iniziato a dire Alessia Marcuzzi rivolgendosi, quindi, a tutte quelle persone che, durante la diretta social, si sono facilmente fatti notare dalla conduttrice televisiva. ‘Commenti così brutti, maleducati, sgradevoli, indecenti che io vorrei che qualcuno potesse identificare queste persone’, ha continuato a dire. Sottolineando, inoltre, di quanto lei sia abituata a questo genere di cose dato il suo lavoro. Infine, conclude: ‘Come vi permettete a scrivere quelle cose indecenti con questa cattiveria, con quella leggerezza. Sono indignata’.

